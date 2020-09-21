Что такое «досье FinCEN» и кто из россиян в нем фигурирует?

Крупнейшие банки позволяли перемещать «грязные деньги» по всему миру, а российские олигархи использовали западные финансовые структуры для обхода санкций США и ЕС. Это свидетельствует из крупной утечки банковских отчетов, поступавших в американскую финансовую разведку (FinCEN) со всего мира. Выяснилось в частности, что бизнесмен Аркадий Ротенберг мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания десятков миллионов долларов.

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Что такое «досье FinCEN»?

В руки журналистов попали более 2100 секретных «отчетов о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports, SAR). Эти отчеты банки с 1999 по 2017 гг. передавали в бюро по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). Как объясняет RFI журналист-участник расследования из французской Le Monde Максим Водано, в FinCEN стекаются данные о подозрительных транзакциях не только из американских банков, но из зарубежных структур, если переводы осуществляются в долларах США. Дело в том, что для транзакций в американской валюте необходимо иметь корреспондентские счета в 10–15 крупнейших банках, имеющих право выпускать в обращение доллары. «Если южноафриканский банк делает перевод в таиландский банк, и перевод осуществляется в долларах США, посредником выступит, например, JPMorgan или другой американский банк, который в свою очередь может известить FinCEN о своих подозрениях», — объясняет Максим Водано.

Учитывая, что большая часть мировой торговли осуществляется в американских долларах, у FinCEN имеется информация подозрительных транзакциях со всего мира. Это могут быть подозрения в отмывании «грязных денег» или финансировании терроризма. Важно подчеркнуть, что сами по себе банковские отчеты не являются доказательством преступлений.

Большинство документов «утекли» из материалов комиссии американского Конгресса по расследованию предполагаемого российского вмешательства в выборы 2016 года. «В рамках этого расследования комиссия Конгресса запросила документы у многих американских структур, у которых могла быть информация по „российскому досье“. Они направили в FinCEN список имен и компаний и попросили доступ к информации, связанной с ними. Это было сделано для расследования возможного российского вмешательства в выборы. Эти документы какое-то время оставались в Конгрессе, но в какой-то момент „утекли“ в BuzFeed. Кроме вопроса российского вмешательства там оказалось много информации для изучения», — рассказывает Максим Водано из Le Monde.

Секретная документация FinCEN оказалась в руках журналистов BuzFeed News в 2017 году. Журналисты BuzFeed в свою очередь передали файлы Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), объединяющему сотни репортеров по всему миру. Проект получил внутреннее название «Кассандра».

Общая сумма подозрительных транзакций в утекших из FinCEN материалов превышает два триллиона долларов. И это только 0,02% «отчетов о подозрительной деятельности», отправленных в FinCEN с 2011 по 2017 гг. Максим Водано отмечает, что таких отчетов в общей сложности порядка миллиона в год.

Расследование показывает, насколько важную роль играют крупные банки в перемещении «грязных» денег по всему миру. В нем упоминаются такие банки, как HSBC, JP Morgan, Barclays, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и другие, которые порой «закрывают глаза» на подозрительные транзакции.

Теоретически банки должны внедрять механизмы по проверке клиентов (т.н. процедура KYC, know your customer). Однако в большинстве изученных журналистами отчетов банки не знали эти данные. Зачастую банки ограничиваются тем, что наводят справки через Google. И часто составляют «отчеты о подозрительной деятельности» только после публикаций в прессе или начала уголовного преследования своих клиентов.

Ротенберг, Ролдугин, Керимов и другие россияне в «досье FinCEN»

Партнером проекта «Кассандра» стало российское издание «Важные дела», которое рассказывает о финансовых операциях россиян, фигурирующих в утечке FinCEN. Это, например, виолончелист Сергей Ролдугин, крестный отец дочери Владимира Путина, известный по «Панамскому досье». В досье FinCEN нашлись новые платежи в адрес виолончелиста. Например, в октябре 2010 года связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тыс. долларов от кипрского офшора Dulston Ventures за продление договора займа. При этом Dulston Ventures связана с «Севергрупп» российского миллиардера Алексея Мордашова.

Выяснилось, что советник президента России Валентин Юмашев получил 6 млн долларов от офшора Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, который принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Деньги перечислялись за некие «услуги» с 2006 по 2008 годы.

Из материалов расследования следует, что российский государственный экспортер оружия «Рособоротэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех», платил сотни тысяч долларов индонезийскому посреднику из окружения экс-президента страны. Причем «Рособоронэкспорт» платил индонезийскому агенту Суджито Нг через «Международный финансовый клуб» — банк российского бизнесмена Михаила Прохорова, совладельцем которого является жена гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова. В самом банке уверяют, что у них не было таких клиентов.

«Важные дела» рассказывают и о других подозрительных операциях из досье «Кассандра», которые касаются одной из крупнейших российских телекоммуникационных компаний МТС, брат губернатора Московской области Максим Воробьев, бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе и другие российские физические лица и компании.

Утекшую документацию FinCEN изучали также журналисты «Би-би-си». Как пишет издание, выяснилось, что бизнесмен и близкий друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг обходил западные санкции и отмывал деньги через банк Barclays в Лондоне. Из данных FinCEN следует, что еще в 2008 году в банке был открыт счет компании Advantage Alliance. Через него с 2012 по 2016 годы прошли транзакции на 77,5 млн долларов. Американские следователи нашли доказательства того, что Advantage Alliance принадлежит Аркадию Ротенбергу и что эта компания использовала лондонский счет для покупки произведений искусства на миллионы долларов через аукционные дома. Это стало одним из способов обхода западных санкций, которые ввели в отношении Аркадия Ротенберга и его брата Бориса в 2014 году. Западным банкам запрещено иметь с ними дела.

Счет компании Advantage Alliance был закрыт в 2016 году из-за подозрений. Однако из документации FinCEN следует, что другие счета в Barclays, предположительно связанные с братьями Ротенбергами, могли оставаться открытыми до 2017 года. Один из таких счетов был открыт на компанию Ayrton Development Limited.

Аркадий Ротенберг через своего представителя заявил РБК, что обнародованные ICIJ данные о транзакциях через Barclays «не более чем бред». Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчеты через английские банки и не владели компанией Ayrton, упоминающейся в расследовании.

«Би-би-си» пишет также, что британец российского происхождения Владимир Чернухин в 2016 году получил 8 млн долларов от офшорной компании, связанной с российским миллиардером и сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. Керимов находится под санкциями США, а во Франции проходит по делу о налоговом мошенничестве (уже не в качестве обвиняемого, а в качестве «ассистированного свидетеля»).

Жена Владимира Чернухина Любовь Чернухина с 2012 года была донором британской Консервативной партии. Примечательно, что самые крупные пожертвования тори она сделала после того, как ее муж получил деньги — предположительно от Керимова, пишет «Би-би-си». Благодаря пожертвованиям Любовь Чернухина недавно играла в теннис с премьер-министром Борисом Джонсоном, а в 2014 году — с бывшим премьером Дэвидом Кэмероном, а также участвовала в дамском вечере в компании экс-премьера Терезы Мэй в 2019 году.

Предыдущие утечки финансовых документов

«Досье Кассандра» — не первая за последние годы крупная утечка финансовой информации. В 2016 году, например, в руки журналистов попали документы панамского агентства Mossack Fonseca, которое учреждало офшоры по заказу бизнесменов со всего мира. В «панамском досье» фигурируют в частности близкий друг Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин, а также братья Ротенберг.

В 2017 году было обнародовано «Райское досье» — материалы о деятельности офшорных компаний. Большая часть из них связана с бермудской фирмой Appleby Group Services Ltd, которая регистрировала офшоры. В «Райском досье» упоминаются имена политиков и знаменитостей, а также офшорные операции крупнейших компаний.

Ранее, в 2014 году, журналистам попали данные фирмы PriceWaterhouseCoopers, согласно которым крупные компании использовали Люксембург для оптимизации налогов (LuxLeaks).

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