Сноуден согласился выплатить США $5 миллионов за публикацию секретных сведений

Бывший сотрудник агентства национальной безопасности (АНБ) США и ЦРУ Эдвард Сноуден согласился выплатить американским властям более пяти миллионов долларов за публикацию секретных сведений в нарушение заключенного им контракта со спецслужбами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на внутренние документы суда. По данным журналистов, речь идет о деньгах, которые Сноуден получил в качестве гонорара за книгу «Личное дело», однако бывший сотрудник спецслужб еще может оспорить решение суда.

Как пишет CNN, по мнению американских властей, Эдвард Сноуден не имел права разглашать информацию о работе ЦРУ и АНБ без санкции руководства, так как дал он подписку о неразглашении при поступлении на службу.

В 2019 году американское правительство подало в суд на бывшего агента разведки — в иске власти не потребовали запретить публикацию его книг, а заявили о своих правах на гонорар, полученный Сноуденом за автобиографию «Личное дело». Суд встал на сторону властей США.

Адвокат Сноудена Лоранс Ластберг подтвердила CNN, что Сноуден согласился положить около пять миллионов долларов на специальный счет по требованию суда. Однако бывший разведчик планирует обжаловать решение, поэтому получить деньги в ближайшиее время американские власти не смогут, утверждает защита Сноудена. На счетах в какой стране находятся средства, не уточняется.

Эдвард Сноуден стал известен в 2013 году после того, как передал секретные материалы о работе американской разведки журналистам The Washington Post, The New York Times и другим изданиям. Сноуден бежал из США в Гонконг, откуда отправился в Россию, где получил политическое убежище, а после — вид на жительство. В феврале 2020 года стало известно, что он собирается продлить разрешение на пребывание на российской территории.

