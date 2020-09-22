Турция заявила о готовности начать переговоры по восточному Средиземноморью

Турция готова приступить к переговорам с Грецией по вопросу добычи полезных ископаемых в Средиземном море. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на администрацию президента Турции. На вечер вторника также запланированы телефонные переговоры президентов Франции и Турции на фоне резкого обострения франко-турецких отношений в последние недели.

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Ранее 22 сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел по видеосвязи переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили обстановку в восточной части Средиземноморья. Эрдоган подчеркнул, что важную роль в начале диалога о снижении напряженности играет позиция греческих властей.

Президент Турции также выразил надежду, что по итогам ближайшего саммита глав государств и правительств ЕС, Евросоюзу и Турции удастся возобновить продуктивное сотрудничество. Запланированный на 24 – 25 сентября саммит Евросоюза перенесен на 1 – 2 октября.

Напомним, вопрос добычи газа Турцией в Восточном Средиземноморье регулярно оказывается в центре переговоров представителей стран ЕС. Кипр требует от Брюсселя введения ограничений в отношении Анкары в связи с добычей газа в кипрской экономической зоне восточного Средиземноморья, а на фоне отсутствия этих ограничений в свою очередь блокирует введение санкций в отношении режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Также ожидается, что вечером 22 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон проведет телефонные переговоры с Эрдоганом. Макрон еще летом 2019 года высказывал поддержку Кипру. «Хочу еще раз подчеркнуть нашу абсолютную солидарность с киприотами и нашу приверженность принципу государственного суверенитета. Турция должна прекратить свою незаконную деятельность в экономической зоне, которая принадлежит исключительно Кипру, — заявлял французский президент.

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