КС белорусской оппозиции призвал к бессрочной акции после тайной инаугурации Лукашенко

«Марш мира и независимости» в день рождения Лукашенко. Минск, 30 августа 2020.

Координационный совет оппозиции Беларуси в среду, 23 сентября, призвал начать бессрочную акцию неповиновения. Об этом в своем телеграм-канале написал член президиума КС Павел Латушко после того, как стало известно, что во Дворце независимости в Минске неожиданно состоялась инаугурация Александра Лукашенко на должность президента страны. Светлана Тихановская записала видеообращение, котором назвала инаугурацию «фарсом», а себя — «единственным лидером, который избран белорусским народом».

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Латушко сравнил церемонию, дата и время проведения которой держались в тайне, с «воровской сходкой для коронации очередного вора в законе». «Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он (Лукашенко — RFI) теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира», — написал Латушко.

Светлана Тихановская записала видеообращение, посвященное инаугурации Лукашенко, проведенной «втайне от народа». Эту церемонию она назвала «фарсом», добавив: «На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию». Тихановская назвала себя «единственным лидером, который избран белорусским народом». Видео опубликовано в телеграм-канале «Пул Первой».

Портал TUT.BY передает, что после того, как стало известно о вступлении Лукашенко в должность, в Беларуси начались стихийные протестные акции. Телеграм-канал Nexta сообщил о проведении акций в центрах белорусских городов в 18 часов.

Напомним, белорусская оппозиция и страны ЕС считают результаты президентских выборов в Беларуси сфальсифицированными и не признают легитимность Александра Лукашенко на должности главы государства по истечении срока его полномочий (5 ноября).

Появилась и первая международная реакция на тайную инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Литвы назвал церемонию «фарсом».

Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 23, 2020

Глава МИД Словакии отметил, что Александр Лукашенко не имеет легитимности, чтобы управлять страной, и выразил солидарность с гражданами Беларуси. Аналогичную точку зрения озвучили и во внешнеполитическом ведомстве Эстонии.

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