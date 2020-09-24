Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти

Президент США Дональд Трамп не гарантирует мирную передачу власти, если результаты ноябрьских выборов будут свидетельствовать о его поражении. Об этом он заявил в среду, 23 сентября, на пресс-конференции в Белом доме в ответ на вопрос журналиста.

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«Посмотрим, что произойдет», — ответил Трамп. «Честно говоря, трансфера не будет. Будет продолжение», — добавил президент США. Ранее он не ответил на вопрос, признает ли он результаты выборов.

Дональд Трамп вновь заявил о своих опасениях относительно голосования по почте. По его мнению, этот вид голосования, который будет широко применяться из-за пандемии, уязвим для мошенничества. Хотя, как указывают эксперты, нет никаких доказательств, что дистанционное голосование может привести к фальсификациям. Ранее Трамп предлагал и вовсе отложить президентские выборы.

Заявления Трампа о возможном откаже от мирной передачи власти раскритиковали в том числе в лагере республиканцев. Так, республиканский сенатор от штата Юта Митт Ромни написал у себя в твиттере: «Мирный трансфер власти фундаментален для демократии, без этого — Беларусь».

Fundamental to democracy is the peaceful transition of power; without that, there is Belarus. Any suggestion that a president might not respect this Constitutional guarantee is both unthinkable and unacceptable. — Mitt Romney (@MittRomney) September 24, 2020

На данный момент общенациональные опросы показывают, что Дональд Трамп отстает от своего соперника-демократа Джо Байдена. Хотя результаты опросов в так называемых «колеблющихся штатах» более неопределенные.

Трамп заявлял, что Байден выиграет выборы только в случае фальсификаций с почтовым голосованием и не исключил, что спор разрешится в итоге в Верховном суде. С кончиной либеральной судьи Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург ее место может занять ставленник Трампа еще до ноябрьских выборов.

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