Эксперты: после лагерей для уйгуров Китай взялся за «перевоспитание» жителей Тибета

Власти Китая переводят сотни тысяч тибетских крестьян в военизированные учебные центры, где их обучают «трудовой дисциплине» и преодолению «отсталого мышления» по аналогии с «лагерями перевоспитания» уйгуров в Синьцзяне. Об этом говорится в докладе американского Джеймстаунского фонда, опубликованном 22 сентября. О системе «перевоспитания» в Тибете пишет также агентство «Рейтер». Власти Китая опровергают обвинения в принудительной отправке жителей Тибета в трудовые лагеря.

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Отчет о ситуации в Тибете был подготовлен под руководством эксперта по этнической политике Китая, старшего научного сотрудника по китайским исследованиям в Мемориальном фонде жертв коммунизма (Вашингтон) Адриана Зенца. Доклад основан в том числе на официальных документах КНР и спутниковых снимках. Агентство «Рейтер» подтвердило выводы Зенца и нашло дополнительные официальные документы, отчеты предприятий о найме и сообщения государственных СМИ с описанием программы переобучения тибетцев.

Что выяснили эксперты?

В публикациях «Рейтер» и Джеймстаунского фонда говорится, что власти КНР внедрили в Тибете новую программу по борьбе с бедностью. В рамках этой политики «излишки» крестьянского населения Тибета переобучают для работы на промышленных предприятиях. Однако специалисты утверждают, что в центрах переобучения идет еще идеологическая обработка тибетцев — как и в случае с уйгурами, которых в «лагерях перевоспитания» по сути заставляют отказаться от религии.

Джеймстаунский фонд цитирует официальные китайские отчеты по борьбе с бедностью в Тибетском автономном районе. Там говорится, что «строгое военизированное руководство» процессом профессионального переобучения «укрепляет слабую трудовую дисциплину (тибетцев)», меняет их «отсталое мышление» и «ослабляет влияние религии». В документах упоминается о том, что государство должно «прекратить растить ленивых людей».

Как сообщает Reuters, за первые семь месяцев 2020 года переподготовку с идеологической составляющей прошли более полумиллиона тибетских крестьян. Это примерно 15% населения края. 50 тысяч «переподготовленных» тибетцев уже отправили на работы по всему региону, еще несколько тысяч — в другие регионы КНР. Чаще всего их нанимают на низкооплачиваемую работу на стройках, в текстильной промышленности или сельском хозяйстве.

Сходства с происходящим в Синьцзяне

Специалист по Тибету Адриан Зенц отмечает, что тибетская программа переобучения напоминает то, что происходит в Синьцзяне. В обоих регионах используются механизмы социального контроля. И в обоих случаях их внедряют под руководством известного деятеля КПК Чэня Цюаньго.

При этом Зенц отмечает, что Пекин по-разному подходит к Тибету и Синьцзяну. В обоих случаях система «перевоспитания» построена на принуждении и идеологической обработке. Однако в настоящий момент нет доказательств насильственного внесудебного интернирования тибетцев в центры переобучения — в отличие от уйгуров. Тибетская программа «борьбы с бедностью» в целом менее жесткая, чем в Синьцзяне. Некоторые тибетцы действительно могут добровольно уходить на переобучение, а их доходы могут вырасти. Однако эта программа четко встраивается в политику ассимиляции, которую проводит Китай в отношении этнических меньшинств.

Адриан Зенц считает, что сейчас идет сильнейшая целенаправленная атака на традиционные тибетские устои со времен Культурной революции, что может привести к безвозвратной утрате языкового, культурного и духовного наследия Тибета.

Китай отрицает использование принудительного труда

В комментарии агентству «Рейтер» МИД КНР заявил, что Китай не использует принудительный труд, является страной, где верховенствует закон, все работают добровольно и получают надлежащую заработную плату.

«Того, что эти люди со скрытыми мотивами называют „принудительным трудом“, просто не существует. Мы надеемся, что международное сообщество сможет отличить правду от неправды, уважать факты и не обманываться ложью», — говорится в сообщении МИД Китая.

Политику в отношении мусульман-уйгуров в Пекине объясняют борьбой с экстремизмом.

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