В Сеуле сообщили об извинениях Ким Чен Ына за убийство южнокорейца в Желтом море

Глава КНДР Ким Чен Ын принес извинения Южной Корее в связи с убийством южнокорейского чиновника в Желтом море северокорейскими пограничниками. Об этом 25 сентября сообщает агентство Yonhap со ссылкой на официальное письмо из Пхеньяна.

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В письме говорится, что Ким Чен Ын «очень сожалеет», что «разочаровал» президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и весь южнокорейский народ в связи с неприятным инцидентом в своих водах вместо того, чтобы помогать им во время пандемии коронавируса.

Накануне Сеул обвинил северокорейский военных в убийстве 47-летнего сотрудника морского министерства Южной Кореи. В министерстве обороны Южной Кореи сообщили, что чиновник пропал 21 сентября с инспекционного судна в районе острова Енпхендо в Желтом море. Северокорейские военные, обнаружившие мужчину в своих водах, застрелили его и сожгли его тело, сообщили в Минобороны Южной Кореи.

По версии Пхеньяна, мужчина, пересекший морскую границу без разрешения, не реагировал на устные предупреждения северокорейских пограничников. Пограничники приблизились к лодке, на которой находился мужчина, и сделал два холостых выстрела, после чего нарушитель пытался бежать. После этого северокорейские военные выстрелили более десяти раз на расстоянии 40–50 метров в соответствии с правилами безопасности на границе, говорится в отчете Севера. После этого они обыскали плавучее средство, на котором передвигался мужчина, и нашли там много крови, но не тело. После этого лодку сожгли в соответствии с правилами санитарной безопасности по предотвращению эпидемии COVID-19.

В письме из Пхеньяна говорится также, что северокорейское руководство поручило создать систему записи всего, что происходит в рамках обеспечения безопасности морских границ, чтобы избежать подобных трагедий в будущем. Это первый подобный инцидент с 2008 года.

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