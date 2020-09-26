Коронавирус: ВОЗ считает возможной гибель двух миллионов человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила опасение, что число погибших от коронавируса Covid-19 может достичь двух миллионов человек в случае, если все страны мира немедленно не предпримут активных действий. Об этом в пятницу, 25 сентября, заявил руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майк Райан.

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«Если мы не сделаем все возможное, то число, о котором вы говорите, не только легко себе представить, но, к сожалению, это достаточно вероятно», — подтвердил он на пресс-конференции в Женеве в ответ на вопрос о том, возможна ли цифра в два миллиона смертей во всем мире.

Пандемия уже унесла жизни почти миллиона человек при 32 миллионах случаев заражения и привела к беспрецедентной рецессии в экономике. Как пишет агентство France Presse, «в попытке избежать новой волны пандемии и ее последствий в мире началась бешеная гонка за вакциной: речь идет как о разработке этого антикоронавирусного оружия, так и о том, чтобы каждая страна могла получить достаточные дозы вакцины для своего населения».

На проходящей в Нью-Йорке ежегодной Генеральной ассамблее ООН Латинская Америка и Австралия потребовали бесплатного доступа к будущим вакцинам, в то время как США, Европа и Япония уже зарезервировали более половины доз, которые будут доступны в первое время. Напомним, что 75-я ассамблея ООН из-за пандемии проходит в особом формате: вместо обычных дискуссий на ней представлена лишь череда видеообращений мировых лидеров.

«Любой, кто создаст вакцину, должен поделиться ею… это глобальная моральная ответственность», — заявил в пятницу премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Он предупредил, что мир «будет очень и очень строго судить» тех, кто стремится извлечь из этого кризиса «краткосрочную выгоду или прибыль».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал, что его страна будет использовать свои ресурсы в борьбе с пандемией «для всего человечества», так как Индия является крупнейшим в мире производителем вакцин.

В настоящее время наибольшее ускорение в распространении вируса зафиксировано в Европе (+22% по сравнению с прошлой неделей). По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всех странах мира составило 32,2 млн человек, более 983 тысяч больных скончались.

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