В Армении ввели военное положение и объявили мобилизацию

27 сентября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий в Нагорном Карабахе.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Об этом в воскресенье, 27 сентября, в своем аккаунте в фейсбуке написал премьер-министр страны Никол Пашинян.

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«Сейчас по решению правительства Армении в республике объявляются военное положение и общая мобилизация. Решение вступит в силу с момента публикации», — написал Пашинян. Он призвал прикрепленные к войскам личные составы явиться в территориальные военные комиссариаты.

Ранее в воскресенье Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий в Нагорном Карабахе. Официальный представитель президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна Ваграм Погосян сообщил, что на линии соприкосновения обстрелы ведутся со стороны Азербайджана. В Нагорном Карабахе ввели военное положение и объявили мобилизацию. Чуть позднее о всеобщей мобилизации объявили и власти Армении.

В министерстве обороны Азербайджана в свою очередь заявили, что армянские вооруженные силы обстреляли позиции азербайджанской армии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу с телеобращением, в котором заявил о жертвах как среди военных, так и среди мирного населения.

На происходящее в Нагорном Карабахе отреагировали в Организации Договора о коллективной безопасности. Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов призвал стороны для мирного урегулирования конфликта прибегнуть к посредничеству Минской группы ОБСЕ. Слова представителя ОДКБ приводит агентство «РИА Новости».

В министерстве иностранных дел России Азербайджан и Армению призвали «немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации». Также сообщается о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонные переговоры с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Аналогичная беседа с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым должна состояться в ближайшее время.

Свою позицию озвучила и Турция. Пресс-секретарь президента Эрдогана Ибрагим Калын в своем твиттере выразил солидарность турецких властей с Азербайджаном.

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