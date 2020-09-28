Восточное Средиземноморье: госсекретарь США Помпео начал двухдневный визит в Грецию

Ожидается, что госсекретарь США Майк Помпео пробудет в Греции с 28 по 30 сентября и посетит Салоники и Крит.

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник, 28 сентября, начал официальный визит в Грецию. Ожидается, что он проведет ряд встреч, чтобы поспособствовать развитию переговоров Афин и Анкары о ситуации в восточной части Средиземноморья.

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Согласно программе визита, госсекретарь пробудет в Греции с 28 по 30 сентября и посетит Салоники и Крит. В понедельник в Салониках он провел встречу с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом. У него также запланированы переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Накануне визита в Грецию госсекретарь США заявлял о необходимости снизить напряженность в связи с добычей полезных ископаемых в Средиземном море и призывал Грецию и Турцию прийти к соглашению. Пресс-секретарь греческого правительства Стелиос Пецас в свою очередь заявлял, что власти Греции ожидают «практической поддержки греческих позиций», в том числе по вопросу Восточного Средиземноморья.

Вопрос добычи газа Турцией в Восточном Средиземноморье также регулярно оказывается в центре переговоров представителей стран ЕС. Так, Кипр требует от Брюсселя введения ограничений в отношении Анкары в связи с добычей газа в кипрской экономической зоне восточного Средиземноморья, а на фоне отсутствия этих ограничений в свою очередь блокирует введение санкций в отношении режима Александра Лукашенко в Беларуси.

10 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон призывал Европейский союз выработать единую жесткую позицию в отношении Турции, которая по оценке французского руководителя, более не является партнером ЕС в Средиземном море. Об этом он заявил, предваряя открытие саммита Med7, семи средиземноморских стран-членов ЕС на Корсике.

22 сентября Турция заявила о том, что готова приступить к переговорам с Грецией. Такое заявление в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сделали по итогам переговоров турецкого лидера с канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

В свою очередь греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в своем выступлении в ООН в пятницу, 25 сентября, призвал турецкого президента Эрдогана дать шанс дипломатии для поиска решения средиземноморского вопроса.

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