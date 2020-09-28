В Азербайджане объявили частичную мобилизацию

Распоряжение о частичной мобилизации подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото сделано на Международном экономическом форуме в 2019 году.

Власти Азербайджана объявили о частичной мобилизации. Соответствующий указ в понедельник, 28 сентября, подписал президент Ильхам Алиев. Чуть ранее в стране было введено военное положение.

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В воскресенье, 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий в Нагорном Карабахе. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике ввели военное положение и объявили мобилизацию. Чуть позднее о всеобщей мобилизации объявил и премьер-министра Армении Никол Пашинян.

В министерстве обороны Нагорного Карабаха сообщили о 31 погибшем. В Минобороны Азербайджана в свою очередь заявили о том, что Армения в ходе боев 27 сентября потеряла более 550 человек. Затем представитель оборонного ведомства Армении Арцрун Ованнисян опроверг озвученные азербайджанским министерством данные.

«Кавказский узел» передает, что с понедельника, 28 сентября, в Нагорном Карабахе закрыли все образовательные учреждения, в больницах Армении прекращен плановый прием пациентов.

Вечером 27 сентября состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Кремля, российский лидер призвал армянского коллегу «предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния» и прекратить военные действия. Накануне обострение ситуации в Нагорном Карабахе прокомментировали и в МИД РФ.

Франция со своей стороны также призвала участников конфликта немедленно прекратить бои и возобновить диалог. Франция вместе с Россией и США является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, призванной отыскать способы мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

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