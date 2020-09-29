Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко и семи силовиков

Великобритания и Канада 29 сентября объявили о введении санкций против Александра Лукашенко и еще семи высокопоставленных белорусских чиновников. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД Великобритании.

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В санкционном списке — Александр Лукашенко, его старший сын Виктор, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев и его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, а также глава минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Канада ввела аналогичные санкции против Лукашенко и его окружения. Санкции предусматривают арест активов и запрет на въезд на территорию государств, сообщает белорусское издание TUT.BY. Санкции вступают в силу немедленно.

«Сегодня Великобритания и Канада дали четкий сигнал, введя санкции против жестокого и противоправного режима Александра Лукашенко. Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных выборов. Мы привлечем к ответственности виновных в бандитизме, развернутом против белорусского народа, и будем отстаивать наши ценности демократии и прав человека», — цитирует издание слова министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

Как говорится в заявлении МИД Великобритании, «режим Александра Лукашенко несет ответственность за нарушения прав человека в отношении оппозиции, СМИ и народа Беларуси после фальсификации выборов. Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, он отказался вести диалог с оппозицией, решив вместо этого удвоить свои жестокие репрессии».

Великобритания и Канада не признали итоги президентских выборов в Беларуси. Соответствующие заявления были опубликованы 17 августа на сайтах правительств обеих стран.

Тем временем МИД Беларуси заявил о введении ответных симметричных санкций против Литвы, Латвии и Эстонии, сообщает «Интерфакс». 31 августа эти три страны ввели персональные санкции против Лукашенко и высокопоставленных белорусских чиновников. Им запретили въезд в эти страны на срок до пяти лет.

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