Во Франции объявили набор добровольцев для участия в клинических испытаниях вакцины от COVID-19

Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований Франции объявил набор добровольцев в момент, когда в стране фиксируется рост случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований Франции начал набор добровольцев для проведения клинических исследований вакцины от COVID-19. Платформа, на которой можно подать заявку, заработала в четверг, 1 октября.

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Требуется около 25 тысяч добровольцев старше 18 лет. Желающие должны заполнить анкету на сайте, на основе которой специалисты, проводящие исследования, отберут подходящих кандидатов. Предполагается, что исследования начнутся до конца 2020 года и продлятся два года.

Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований Франции объявил набор добровольцев в момент, когда в стране фиксируется рост случаев заражения коронавирусной инфекцией. В среду, 30 сентября, министерство здравоохранения сообщило о том, что в течение суток было выявлено еще 12 845 случаев инфицирования, а 64 человека скончались от последствий заражения.

В столичном регионе Иль-де-Франс за прошедшую неделю выросло количество случаев заражения COVID-19, по данным Le Figaro, оно составляет более 250 человек на 100 тысяч жителей. Согласно новой классификации, представленной 23 сентября французским министром здравоохранения Оливье Вераном, Иль-де-Франс по степени активности распространения вируса является зоной повышенной опасности. В регионе уже были ужесточены некоторые ограничения, к примеру, рестораны и бары стали закрываться в 22 часа.

По словам заместителя мэра Парижа по вопросам здравоохранения Анн Суйри, если эпидемиологическая обстановка продолжит ухудшаться и правительство решит ввести новые ограничения, местные власти не смогут отказать. Однако, по ее мнению, вряд ли в Париже введут более строгие меры, чем те, что уже действуют в Марселе — городе с максимальным уровнем covid-угрозы. В Марселе и соседнем Экс-ан-Провансе было решено на две недели закрыть все места общественного питания, что привело к акциям протестов владельцев баров и ресторанов.

По подсчетам специалистов университета Джонса Хопкинса, во всем мире жертвами COVID-19 стали 1 014 588 человек. Всего же к первому октября было выявлено 33 997 825 случаев инфицирования. Лидером по этому показателю остаются США, на втором и третьем месте — Индия и Бразилия.

В России оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в четверг, 1 октября, сообщил о том, за прошедшие сутки выявили еще 8 945 случаев заражения COVID-19. Это максимальный показатель за четыре месяца. Сообщается, что 2 424 случая были зарегистрированы в Москве. Также, по данным оперштаба, за истекшие сутки 169 человек скончались от последствий заражения, 5 985 пациентов с COVID-19 были выписаны. За все время наблюдения на территории России выявили 1 185 231 случай инфицирования. Жертвами коронавируса стали 20 891 человек.

Власти Нидерландов заявили о том, что ношение защитных масок в закрытых пространствах настоятельно рекомендуется на территории всей страны, а рестораны и бары должны закрываться раньше.

В Великобритании и Северной Ирландии также ограничили часы работы баров и ресторанов, которые теперь должны прекращать работу в 23 часа.

В Бельгии 1 октября количество жертв пандемии превысило 10 тысяч. В среду, 30 сентября, бельгийские власти запустили мобильное приложение Coronalert, чтобы отслеживать цепочки распространения COVID-19.

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