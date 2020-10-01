В Турции вступил в силу закон об ужесточении контроля за соцсетями

В 2019 году Турция заблокировала 408 тысяч сайтов, 10 тысяч видео на YouTube, 40 тысяч твитов и 6 200 страниц Facebook.

В Турции в четверг, 1 октября, вступил в силу закон, ужесточающий контроль за социальными сетями. Об этом сообщает агентство France-Presse.

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Главным образом, под действие закона попадут цифровые гиганты — Google, YouTube, Facebook и Twitter. Новый закон предполагает, что соцсети, которые ежедневно посещают более 1 миллиона уникальных пользователей, должны иметь представительство в Турции, быть готовыми в течение 24 часов удалять контент, если того потребует турецкий суд, и в течение 48 часов реагировать на жалобы о предположительно вредоносных публикациях. В случае, если сайт откажется выполнять эти условия, ему может грозить штраф до 40 млн турецких ливр (около 4,3 млн евро), также власти введут запрет на рекламу на этом сайте и снизят его пропускную способность передачи данных. Отмечается, что компаниям также рекомендуется хранить данные турецких пользователей на серверах внутри страны, однако закон не предусматривает какого-либо наказания для организаций, не желающих этого делать.

По словам представителя правящей Партии справедливости и развития Турции Озлема Зенгина, новый закон призван «положить конец оскорблениям, ругани и харассменту в социальных медиа». Его слова приводит The Guardian.

Глава турецкого отделения Human Rights Watch Эмма Сенклер-Уэбб в совю очередь призвала компании не принимать условия, навязанные новым турецким законом. «Будет создан опасный прецедент для свободы слова в Турции и в остальном мире», — заявила она. По ее мнению, если закон удастся применять в Турции, аналогичные ограничения могут быть введены и в других странах с похожей политической системой. Директор отдела по правам человека Facebook Йен Левин написал в твиттере, что принятый турецкими властями закон дает множество поводов для беспокойства, так как является попыткой установления контроля за онлайн-пространством в Турции.

В июне 2020 года президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал «навести порядок» после того, как его дочь и зять подверглись критике в соцсетях. Турецкий лидер регулярно заявляет о необходимости подобных ограничений: по его мнению, именно Twitter помог координироваться участникам протестов 2013 года. В 2014 году в Турции блокировали Twitter и YouTube. По данным турецкого правозащитника и эксперта в области онлайн-коммуникации Севкета Уяныка, на которого ссылается AFP, в 2019 году Турция заблокировала 408 тысяч сайтов, 10 тысяч видео на YouTube, 40 тысяч твитов и 6 200 страниц Facebook. В Twitter ранее отмечали, что в первом семестре 2019 года Турция была лидером по количеству обращений в администрацию соцсети с просьбой удалить какой-либо контент. По данным сервиса, турецкие власти направили более 6 тысяч обращений. В отношении Twitter и Facebook в Турции идут судебные процессы по делам об оскорблении президента и пропаганде терроризма.

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