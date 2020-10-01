О страхе и Путине: Алексей Навальный дал первое интервью после отравления

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что за покушением на его жизнь стоит президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал немецкому изданию Spiegel.

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Интервью Навального было опубликовано в четверг, 1 октября. В нем он заявил, что за его отравлением стоит российский лидер, и у него нет «иных версий случившегося». Также Навальный подчеркнул свое намерение вернуться в Россию после завершения лечения. «Моя задача сейчас — остаться парнем, который не испытывает страха. И у меня страха нет!» — заявил политик.

Заявление российского оппозиционера было опубликовано перед началом запланированного на 1—2 октября саммита ЕС. Ожидается, что произошедшее с Алексеем Навальным также войдет в повестку саммита.

Первое интервью: Alexej Nawalny über Anschlag: "Ich behaupte, dass hinter der Tat Putin steht" - DER SPIEGEL https://t.co/1jrhAg0tvu — Alexey Navalny (@navalny) October 1, 2020

20 августа Алексея Навального в состоянии комы госпитализировали в больницу Омска после того, как ему стало плохо в самолете при перелете из Томска в Москву. Из омской больницы политика 22 августа перевезли в берлинскую клинику Шарите. После обследования немецкие врачи обнаружили у оппозиционера признаки отравления веществом из группы «Новичок». Этот факт подтвердила специальная военная лаборатория немецкого Бундесвера. Независимую проверку анализов, взятых у Навального, провели в спецлабораториях Франции и Швеции, где согласились с выводом немецких коллег.

Германия, Франция, Европейский союз, НАТО, Великобритания и США потребовали от властей России полного и прозрачного расследования применения на ее территории запрещенного боевого отравляющего вещества и наказания виновных.

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