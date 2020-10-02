Ливан потребовал арестовать двух россиян по делу в взрыве в порту Бейрута

Власти Ливана потребовали арестовать двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута

Власти Ливана обратились в Интерпол с просьбой арестовать двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута, унесшего жизни более 190 человек. Речь идет о владельце и капитане судна, с которого семь лет назад в порт Бейрута переместили 2750 тонн аммиачной селитры, сообщает Национальное информационное агентство Ливана (NNA).

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В четверг судья Фади Саван заочно арестовал двух граждан России — владельца судна «Росус», перевозившего аммиачную селитру, а также капитана этого судна. Ливанская прокуратура в свою очередь попросила Интерпол выдать международный ордер на их арест.

Имена двух заочно арестованных россиян NNA не называет. Ранее в СМИ сообщали, что судном «Росус» владел проживающий в Кипре бизнесмен из России Игорь Гречушкин. Капитаном судна, с которого в порт Бейрута попала селитра, был Борис Гречушкин.

В августе 2020 года в порту Бейрута взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры. Ее конфисковали в 2014 году с судна «Росус». Пароход с селитрой направлялся из Грузии в Мозамбик. В Бейруте оно пришвартовалось из-за технических проблем и позже было арестовано. Его капитан Борис Прокошев обвинял судовладельца Игоря Гречушкина в том, что он бросил судно с частью экипажа в Бейруте на произвол судьбы.

В результате взрыва селитры погибли 193 человека, тысяч получили ранения. Порядка 300 тысяч жителей Бейрута остались без крыши над головой.

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