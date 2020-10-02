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Трамп объявил, что заразился коронавирусом

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Дональд Трамп сообщил, что заразился коронавирусом
Дональд Трамп сообщил, что заразился коронавирусом REUTERS/Carlos Barria
RFI
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Президент США Дональд Трамп заявил, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. По его словам, у его жены Мелании тоже подтвердился COVID-19.

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«Мы немедленно начнем карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!», — написал Трамп у себя в твиттере.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у ближашей советницы Трампа Хоуп Хикс. Она сопровождала президента в недавних предвыборных поездках в Кливленд и Миннесоту. После этого, в четверг, Дональд Трамп говорил, что планирует соблюдать карантин.

Лечащий врач президента США Шон Конли чуть позже опубликовал коммюнике, в котором говорится, что Дональд и Мелания Трамп на данный момент чувствуют себя хорошо и планируют соблюдать карантин в Белом доме. По словам Конли, Трамп в состоянии выполнять президентские обязанности. «Я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без перебоев во время выздоровления», — написал он.

В случае если президент будет не в состоянии выполнять свои обязанности, согласно Конституции США, президентские функции временно переходят вице-президенту. Вице-президент США Майк Пенс прожалал Дональду Трампу и его жене скорейшего выздоровления. 

 

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