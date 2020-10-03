В Бельгии задержали трех человек по делу о геноциде в Руанде

Имена погибших во время геноцида в Руанде в 1994 году. Стена мемориала в Кигали.

В Бельгии по делу о геноциде 1994 года в Руанде задержали трех человек. Об этом в субботу, 3 октября, сообщило бельгийское издание Le Vif, позднее информацию подтвердили в бельгийской прокуратуре.

Реклама Читать далее

Задержания прошли в Брюсселе и провинции Эно 29 и 30 сентября, однако известно о них стало лишь 3 октября. Известно, что задержанных разыскивали по обвинению в нарушениях международного гуманитарного права в связи с делом о геноциде тутси, унесшем жизни 800 тысяч человек.

Корреспондент RFI в Брюсселе уточняет, что в Бельгии открыты пять судебных разбирательств по делу о событиях 1994 года. В декабре 2019 года бельгийский суд признал виновным в военных преступлениях и геноциде и приговорил к 25 годам бывшего руандийского чиновника Фабьена Неретсе.

Прокуратура Бельгии озвучит решение о дальнейшей судьбе задержанных 6 октября. Официальный представитель прокуратуры заявил 3 октября, что против задержанных собраны показания почти 40 свидетелей. Пока двое задержанных были помещены в предварительное заключение, передвижения третьего контролируются при помощи электронного браслета.

Полиция не разглашает имена задержанных. Газета Le Vif предполагает, что это Пьер Бассабоссэ, Серафен Туаируа и Кристаф Ндангали. Бассабоссэ был членом «Аказу» — радикальной группировки хуту, в которую входили родственники президента Руанды Жювеналя Хабиариманы и его супруги Агаты.

В мае 2020 года под Парижем по делу о геноциде тутси был задержан еще один участник «Аказу» — 84-летний Фельсьен Кабуга. Его обвиняют в финансировании геноцида и вооружении радикально настроенных группировок хуту.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться