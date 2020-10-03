Трампа госпитализировали с COVID-19 и ввели ему экспериментальный «коктейль антител»

Менее, чем через сутки после того, как Дональд Трамп сообщил о своем положительном тесте на коронавирус, президента США доставили в госпиталь. Лечащий врач президента утверждает, что Трампа госпитализировали в целях предосторожности. Президенту предоставили экспериментальное лечение.

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Президента доставили на вертолете в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида недалеко от Вашингтона. В Белом доме ожидают, что 74-летний президент пробудет там несколько дней. На борт вертолета президент поднялся самостоятельно.

Just before President Trump arrived at Walter Reed Medical Center on Friday evening, he released a video on Twitter, saying, "I think I'm doing very well, but we're going to make sure that things work out."

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📸 : Drew Angerer/Getty Images pic.twitter.com/gXFuBL2gFd — CBS News (@CBSNews) October 2, 2020

Врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал, что президенту США не требуется дополнительный кислород, но специалисты после консультаций решили начать лечение ремдесивиром. Президент «принял первую дозу и отдыхает», — сообщил Шон Конли.

Ремдесивир был разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences для лечения Эболы. В мае в США выдали разрешение на его использование при COVID-19.

Шон Конли сообщил, что президент «в целях предосторожности получил восьмиграммовую дозу коктейля из антител компании Regeneron». Подобный метод пока не одобрен и является экспериментальным. Помимо этого, Трамп получает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и ежедневную дозу аспирина, добавил Конли.

По словам врача, президент утомлен, но в хорошем настроении. Сообщается, что у Мелании Трамп, которая тоже заразилась коронавирусом, небольшой кашель и головная боль.

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