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Трампа госпитализировали с COVID-19 и ввели ему экспериментальный «коктейль антител»

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Заразившегося коронавирусом Дональда Трампа доставили в госпиталь
Заразившегося коронавирусом Дональда Трампа доставили в госпиталь REUTERS - LEAH MILLIS
RFI
3 мин

Менее, чем через сутки после того, как Дональд Трамп сообщил о своем положительном тесте на коронавирус, президента США доставили в госпиталь. Лечащий врач президента утверждает, что Трампа госпитализировали в целях предосторожности. Президенту предоставили экспериментальное лечение. 

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Президента доставили на вертолете в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида недалеко от Вашингтона. В Белом доме ожидают, что 74-летний президент пробудет там несколько дней. На борт вертолета президент поднялся самостоятельно.

Врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал, что президенту США не требуется дополнительный кислород, но специалисты после консультаций решили начать лечение ремдесивиром. Президент «принял первую дозу и отдыхает», — сообщил Шон Конли.

Ремдесивир был разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences для лечения Эболы. В мае в США выдали разрешение на его использование при COVID-19.

Шон Конли сообщил, что президент «в целях предосторожности получил восьмиграммовую дозу коктейля из антител компании Regeneron». Подобный метод пока не одобрен и является экспериментальным. Помимо этого, Трамп получает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и ежедневную дозу аспирина, добавил Конли.

По словам врача, президент утомлен, но в хорошем настроении. Сообщается, что у Мелании Трамп, которая тоже заразилась коронавирусом, небольшой кашель и головная боль.

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