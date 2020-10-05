Гены неандертальца усложняют течение коронавируса

Больные коронавирусом, унаследовавшие часть генов от неандертальца, рискуют развить более тяжелые формы болезни. К такому выводу пришли ученые немецкого Max Planck Institute, работавшие совместно с двумя шведскими исследователями из Karolinska Institutet.

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Как говорится в публикации на сайте Института эволюционной антропологии Макса Планка (Max Planck Institute) от 30 сентября, участок ДНК, который повышает уязвимость к коронавирусу, люди получили примерно 60 тысяч лет назад от неандертальцев.

Факторы, отягчающие течение болезни были уже неоднократно описаны медиками. Уже известно, что в реанимацию чаще попадают пожилые люди, мужчины, полные люди и люди с хроническими заболеваниями (повышенное давление, диабет, сердечные заболевания). Они ходят в группу риска при COVID-19. Однако недавно выяснилось, что определенную роль в развитии болезни играют и гены. На основе выборки пациентов из Италии и Испании ученые отследили два участка генома, связанных с высокой уязвимостью к коронавирусу. И как оказалось, один из них, расположенный на третьей хромосоме был унаследован от неандертальцев.

Авторы работы выявили шесть генов, определенные варианты которых повышают уязвимость к SARS-COV-2. Отследив их появление в популяции, ученые обнаружили, что эти гены попали от неандертальцев к современным людям около 60 тысяч лет назад. Для этого исследователи обратились к базе данных неандертальских геномов — оказалось, вариация, повышающая риск тяжелого течения COVID-19, встречалась у неандертальца, жившего более 50 тысяч лет назад в Хорватии.

Распространенность этих генов отличается в зависимости от региона — так, в Бангладеш хотя бы одна копия «уязвимого» гена есть у 63% населения. В Южной Азии почти треть населения — носители этого генетического фрагмента. При этом в Европе «уязвимые» неандертальские гены есть лишь у 8% населения, в Восточной Азии — у 4%, а в Африке людей с этими генами и вовсе нет.

Также удалось выяснить, что люди с двумя копиями «уязвимых» генов в три раза чаще переносят COVID-19 в тяжелой форме по сравнению с теми, у кого этих генов нет.

Предки современных людей вышли из Африки около 60 тысяч лет назад и, расселяясь по Европе, Азии и Австралии, вступали в контакты с неандертальцами. Основная часть ДНК неандертальцев не прижилась в генофонде, но некоторые, очевидно, давали эволюционное преимущество, поэтому сохранились. Например, у трети европейских женщин есть доставшийся от неандертальцев гормональный рецептор, который повышает фертильность и снижает риск выкидышей.

Как предполагают ученые, часть унаследованных от неандертальцев генов могла защищать от вирусов — когда люди расселились по Европе и другим регионам, неандертальцы уже успели столкнуться с распространенными в тех местах вирусами и выработать против них защиту. Попав к людям, эти гены повысили их выживаемость в новых условиях и сохранились до наших дней. Исследователи предполагают, что они вызывали иммунную реакцию, которая боролась с другими вирусами. Однако, когда в организм попадает коронавирус, эта реакция оказывается слишком сильной и вредит самому человеку. Как показывают наблюдения, тяжелое течение коронавирусной инфекции зачастую связано с бурной аутоиммунной реакцией, которая приводит к воспалениям и возникновению рубцов в легких.

В частности, это открытие может объяснить, почему в Великобритании люди родом из Бангладеш умирают от COVID-19 гораздо чаще, считают ученые.

Остается открытым вопрос, насколько сильно неандертальские гены влияют на риски осложнений COVID-19 отдельно от других факторов. В настоящее время исследователи изучают крупную выборку пациентов, чтобы понять это. Также могут потребоваться исследования, отслеживающие распространение этих генов в популяции с их появления и до наших дней.

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