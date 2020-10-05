Трампу назначили стероидный препарат, который дают при тяжелой форме COVID-19

Президенту США Дональду Трампу из-за падения уровня кислорода в крови назначили противоспалительный препарат дексаметазон, который дают пациентам с тяжелой формой COVID-19. Об этом на брифинге в воскресенье, 4 октября, сообщил его лечащий врач Шон Конли.

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Один из врачей Дональда Трампа, пульмонолог Брайан Гарибальди выразил надежду, что президента могут выписать уже в понедельник, 5 октября, чтобы тот продолжил лечение в Белом доме. Лечащий врач президента Шон Конли сказал, что состояние здоровья Трампа «продолжает улучшаться» и что ему «то лучше, то хуже, как и в случае с любой болезнью».

При этом Конли впервые признал, что Трамп получал кислородную поддержку в пятницу, когда президент объявил о положительном тесте на коронавирус и находился еще в Белом доме. По словам врача, Трамп настаивал, что дополнительный кислород ему не нужен, и уровень кислорода в его крови поднялся до 95% через минуту после начала кислородной поддержки. По словам Конли, с пятницы президент более не нуждался в дополнительном кислороде.

Шон Конли также сказал, что уровень кислорода в крови президента понижался дважды с момента постановки диагноза и что медицинская команда президента «после некоторых споров» решила назначить ему стероидный противовоспалительный препарат дексаметазон, который назначают пациентам с тяжелой формой COVID-19. Ранее сообщалось, что Трампа лечат противовирусным ремдесивиром и, кроме этого, ввели ему экспериментальный «коктейль антител».

На брифинге в воскресенье Шона Конли журналисты неоднократно спрашивали о том, показала ли компьютерная томография признаки пневмонии у президента. Врач отказался ответить на эти вопросы, пишет Bloomberg.

В воскресенье, 4 октября, Дональд Трамп ненадолго покинул военно-медицинский центр в Мэриленде, чтобы из окна бронированного лимузина поприветствовать своих сторонников.

US President Donald Trump drove past supporters outside Walter Reed hospital where he's being treated for #coronavirus, after announcing on Twitter a "surprise visit" to his backers.



Read more here: https://t.co/gUrppldqm0 pic.twitter.com/lzOJJoO0p5 — SkyNews (@SkyNews) October 5, 2020

Примерно в то же время в твиттере Дональда Трампа появилась видеозапись, в которой он рассказывает, что хотел «устроить небольшой сюрприз» своим сторонникам. Президент США также говорит, что «многое узнал» о коронавирусе в ходе лечения и что это оказалось для него «настоящей школой».

По данным Wall Street Journal, Трамп получил результаты экспресс-теста на коронавирус 1 октября, но не стал раскрывать их вечером в эфире Fox News. По информации журналистов, президент тогда уже знал о положительном результате экспресс-теста и ожидал результатов повторного анализа. О своем заражении, а также о заражении своей жены Мелании Трамп, президент США сообщил 2 октября. В этот же день он был госпитализирован.

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