Канада и Великобритания призвали прекратить военные действия в Нагорном Карабахе

Главы МИД Канады, Великобритании и стран Минской группы также осудили нападения на гражданские объекты как в зоне конфликта, так и за ее пределами.

Канада и Великобритания во вторник, 6 октября, присоединились к призыву стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. В тот же день, находясь с визитом в Баку, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу потребовал от мирового сообщества встать на сторону Азербайджана, заявив, что за прекращением огня должен последовать вывод армянских сил из Нагорного Карабаха.

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Министры иностранных дел Канады и Великобритании Франсуа-Филипп Шампань и Доминик Рааб выступили с совместным заявлением, в котором выразили беспокойство по поводу сообщений о нанесении ударов по зонам, где проживает гражданское население. Они призвали Азербайджан и Армению прекратить военные действия и решить конфликт путем переговоров.

В понедельник, 5 октября, страны-сопредседательницы Минской группы ОБСЕ призвали к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео осудили эскалацию насилия в регионе, призвали Азербайджан и Армению «к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня» и урегулированию конфликта с помощью существующих международных механизмов. В совместном заявлении главы МИД также осудили нападения на гражданские объекты как в зоне конфликта, так и за ее пределами.

На призывы к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе ответил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. 6 октября в ходе визита в Баку он потребовал от мирового сообщества «поддержать Азербайджан», настаивающий на своем суверенитете и территориальной целостности. «Я хочу сказать всему миру, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, это оккупированная территория, которая не была освобождена, несмотря на все предыдущие решения» международных посредников, — цитирует AFP слова Чавушоглу.

Глава дипломатии Турции заявил, что в призыве Минской группы ОБСЕ к немедленному и безоговорочному перемирию «нет ничего нового». Главный вопрос, по словам Чавушоглу, в том, «каким будет результат восстановления режима прекращения огня». «Что будет потом? Покинет ли немедленно Армения азербайджанские территории? Будет ли найдено решение, гарантирующее этот вывод» (армянских сил)? — указал Мевлют Чавушоглу.

Ранее 6 октября пресс-служба премьер-министра Армении Никола Пашиняна сообщила о том, что накануне он посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, где встретился с ее главой Араиком Арутюняном и провел совещание с командующими вооруженных сил НКР.

Как сообщает агентство «Интерфакс», глава министерства обороны Азербайджана Закир Гасанов на совещании 6 октября поручил военному командованию быть готовым к применению оружия с «большой разрушительной силой», если армянские ВС будут использовать комплексы «Искандер». «В ходе совещания была проанализирована текущая ситуация в проводимой контрнаступательной операции и дано указание продолжить планомерное, целенаправленное и последовательное уничтожение сил противника», — приводит агентство фрагмент заявления азербайджанского оборонного ведомства.

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