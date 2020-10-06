Нобелевскую премию по физике присудили за исследование черных дыр

Лауреаты Нобелевской премии по физике 2020 года Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез.

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали исследователи черных дыр Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез. Об этом во вторник, 6 октября, объявил Нобелевский комитет.

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Британский ученый Роджер Пенроуз, работающий в Оксфордском университете, получил премию за открытие того, что «образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности». В Нобелевском комитете отметили, что Пенроуз сумел математически доказать возможность формирования черных дыр, а также представил их подробное описание.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

Астрофизик Райнхард Гензель из Германии и американская астроном Андреа Гез стали лауреатами Нобелевской премии за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики» — черной дыры «Стрелец А*». Во главе группы астрофизиков они на протяжении почти 30 лет исследовали эту черную дыру, расположенную в центре галактики Млечный Путь. Генцель работает в Институте астрофизики Макса Планка в Гархинге, а также в Беркли, США, а Андреа Гез занимается исследованиями в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса.

Нобелевская премия по физике присуждается Шведской королевской академией наук с 1901 года. Сумма премии, которую получат лауреаты, составит 10 млн шведских крон (более 950 тысяч евро).

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили американо-канадский ученый Джеймс Пиблс за «теоретические исследования в области космологии» и исследователи из Швейцарии Мишель Майор и Дидье Кело за «открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды».

5 октября Нобелевский комитет присудил премию по медицине. Ее лауреатами стали британец Майкл Хаутон и американцы Харви Алтер, Чарльз Райс за открытие вируса гепатита С.

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