Прокуратура ФРГ рассмотрит жалобу о применении химического оружия в Сирии в 2013 и 2017 году

Три неправительственные организации подали жалобу в прокуратуру ФРГ в связи с применением химического оружия правительственными сирийскими силами в 2013 и 2017 году. Об этом во вторник, 6 октября, сообщило агентства Reuters и France-Presse.

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По сообщению агентства France-Presse, организации, представляющие интересы жертв и близких жертв атак 2013 и 2017 годов, — «Сирийский архив», Сирийский центр СМИ и свободы слова и инициатива «Открытое общество». По данным Reuters, в прокуратуре подтвердили получение обращения.

Организации направили жалобу в федеральную прокуратура Карлсруэ, объяснив решение обратиться в немецкий суд тем, что на территории Германии действует принцип универсальной юрисдикции. Это значит, что в суде могут рассматриваться преступления против человечности, совершенные в любой географической точке. Ранее попытки созвать международный трибунал по Сирии в рамках Совета безопасности ООН были заблокированы Россией и Китаем.

В жалобе говорится о применении силами официального Дамаска отравляющего вещества зарина в восточной Гуте 21 августа 2013 года и в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. Авторы иска заявляют, что жертвами первого применения зарина стали 1200 человек, а второго — 200. После атаки в Гуте Дамаск обязали избавиться от запасов химического оружия, за апрельской атакой последовала ответная серия ударов американских военных сил по аэропорту, где находились самолеты сирийских ВВС.

Власти Сирии факт применения химического оружия отрицают. В 2016 году эксперты ООН провели расследование по факту применения химоружия в Гуте и пришли к выводу, правительственные силы использовали зарин и хлор.

По данным Reuters, в Германии проживают около 600 тысяч сирийцев, а немецкие суды нередко рассматривают жалобы беженцев, утверждающих, что подвергались на территории Сирии пыткам со стороны сил режима Башара Асада. С апреля 2020 года суд в Кобленце рассматривает дело о преступлениях против человечности, по которому проходя два бывших сотрудника сирийских спецслужб полковник Анвар Раслан и его подчиненный Эйяд эль-Гариб. Раслана обвиняют в причастности к убийству как минимум 58 заключенных и пытках в отношении четырех тысяч человек с апреля 2011 по сентябрь 2012 года. Эйяду эль-Гарибу, работавшему под началом Раслана, вменяют пытки по меньшей мере 30 человек.

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