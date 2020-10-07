Нобелевскую премию по химии присудили за разработку метода редактирования генома

Нобелевскую премию по химии присудили двум исследовательницам из Франции и США за разработку метода редактирования генома. Об этом в среду, 7 октября, сообщил Нобелевский комитет. Система, надо которой работали ученые, может использоваться в том числе при лечении ВИЧ, лейкемии и диабета.

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Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Дудна из Франции и США разработали так называемые «генетические ножницы»: систему CRISPR-Cas9, которая позволяет редактировать ДНК.

В 2015 году журнал Science уже называл эту технологию «открытием года». CRISPR-Cas9 упростила механизм редактирования генома и позволила менять ДНК не только бактерий, но и высших организмов, в том числе человека. Система получила свое название благодаря белку Cas9, который может «узнать» нужную последовательность ДНК и внести в нее изменения.

Отмечается, что Нобелевскую премию по химии впервые в истории получили две женщины. Размер премии в этом году составил 10 миллионов шведских крон (около 950 тысяч евро).

Накануне стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике. Ее получили ученые Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез за исследование черных дыр.

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