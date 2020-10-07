Сентябрь 2020 года был самым теплым в истории, север Сибири «разогревается» быстрее всего

Минувший сентябрь оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений, а на севере Сибири в этом году температуры растут значительно быстрее, чем в среднем по планете, сообщает европейская служба Copernicus Climate Change Service.

Реклама Читать далее

Нынешний год продолжает ставить температурные, отмечает Copernicus — программа Евросоюза для отслеживания изменений климата на Земле.

Ученые выяснили, что январь и май 2020 года оказались самыми теплыми за всю историю спутниковых наблюдений. Сентябрь тоже побил рекорд. Во всем мире в сентябре 2020 года было на 0,05°C теплее, чем в сентябре 2019 года, который в свою очередь побил предыдущий рекорд 2016 года. Если говорить о средней температуре за 1981—2020 гг., нынешний сентябрь превысил ее на 0.63°C.

Спутниковая база данных Copernicus восходит к 1979 году. Но традиционные метеорологические данные с Земли не выявляют более жаркого сентября с 1900 года.

Ученые считают, что это подтверждают долгосрочную тенденцию к глобальному потеплению из-за выбросов парниковых газов. По их мнению, повышение температуры сыграло свою роль в различных стихийных бедствиях: от пожаров на западе США до наводнений в Азии.

Арктическая Сибирь «разогревается» особенно быстро

Особо высокие температуры зафиксировали в сентябре на севере Сибири, а также в районе моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Арктическая Сибирь в этом году «разогревается» особенно быстро. В мае температуры превышали обычные на 10 градусов. А в июне за полярным кругом, в Верхоянске, зафиксировали 38-градусную жару. Этим летом в Сибири аномальная жара привела к масштабным лесным пожарам.

Европейские ученые отмечают, что на этом фоне площадь морского льда в Арктике оказалась почти самой низкой за историю спутниковых наблюдений (менше она была только в 2012 году). При этом в районе Гренландии в сентябре было необычно холодно.

Где еще в мире сентябрь оказался рекордно теплым, а где температуры были ниже обычного?

Минувший сентябрь оказался рекордно жарким и для европейского континента — на 0.2°C теплее предыдущего «рекордного» сентября 2018. Температуры были выше среднего в странах, выходящих к Черному морю. «Относительно теплые погодные условия» установилась на западных Балканах, в странах Балтии, а также во Франции. В середине сентября в Париже установилась 35-градусная жара. При этом в некоторых частях Европы (например, в районе Исландии) было холоднее обычного.

Аномальная жара в сентябре наблюдалась и на Среднем Востоке. В Израиле сентябрь оказался самым жарким в истории, а в Иордании интенсивность и продолжительность жары была беспрецедентной. На западе Северной Америки температуры тоже оказались рекордно высокими. В Лос-Анджелесе в начале сентября воздух прогрелся до 49°C. Позднее в сентябре рекордную жару зафиксировали в Парагвае и на юге Бразилии. В Австралии сентябрь 2020 года оказался почти самым теплым за всю историю наблюдений (после сентября 2013 года).

Температуры были выше средних почти везде в Антарктике, хотя в некоторых частях покрытого льдом моря Росса и к западу от него, а также районе Антарктического полуострова было холоднее обычного. Немного холоднее обычного еще в нескольких регионах — в Центральной Азии, на юге Китая и в восточной части Северной Америки.

Океанские температуры в целом были выше средних за 1981—2010 гг. Однако с развитием климатического феномена Ла-Нинья низкие температуры фиксировались в восточной области тропической части Тихого океана.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться