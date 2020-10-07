Умер рок-гитарист и основатель группы Van Halen Эдди Ван Хален

Виртуозный гитарист, один из основателей хард-рок-группы Van Halen, Эдди Ван Хален, скончался в возрасте 65 лет после долгой борьбы с раком. Об этом сообщил сын музыканта Вольф.

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«Не верю, что мне приходится писать это, но сегодня утром мой отец Эдвард Лодевейк Ван Хален проиграл длительную и тяжелую битву с раком», — написал сын музыканта в «твиттере».

Эдди Ван Хален родился в нидерландском городе Неймегене. Его отец был профессиональным саксофонистом и кларнетистом. Когда Эдди было восемь оет, семья переехала в Пасадену (Калифорния). В 1972 Вместе с братом Алексом Эдди Ван Хален основан рок-группу, к которой позже присоединились вокалист Дэвид Ли Рот и басист Майкл Энтони. В 1974 году группа стала выступать под названием Van Halen.

Журнал Rolling Stone называет влияние Ван Халена тяжелый рок гигантским — без него хард-рок после 1970-х мог бы пойти «невообразимо другими путями». «Может, он и не изобрел двуручный тэппинг, но он усовершенствовал и популяризировал эту технику», — пишет Rolling Stone. Речь идет о технике, когда гитарист обеими руками задействуют гриф. В качестве примера можно привести гитарное соло трека Eruption из дебютного альбома Van Halen.

Эдди Ван Хален известен также как автор гитарного соло для хита Майкла Джексона «Beat It».

Самым успешным альбомом рок-группы стал «1984», выпущенный 9 января 1984 года. Сингл «Jump» из этого альбома добрался до первой строчки американского хит-парада Billboard Hot 100. Это самая известная песня Эдди Ван Халена. «Jump» стала гимном французского футбольного клуба «Олимпик Марсель». С 1986 года футболисты «Марселя» выходят под нее на свой домашний стадион «Велодром» перед матчами. «Олимпик Марсель» направил соболезнования членам семьи и друзьям Ван Халена.

В 1985 Дэвид Ли Рот покинул группу, после чего ее популярность начала угасать, хотя Van Halen продолжала выпускать альбомы с участием других вокалистов. В 2007 и 2008 году Дэвид Ли Рот снова присоединился к Van Halen во время турне по Северной Америке.

«Он был лучшим отцом, о котором я бы мог попросить. Каждый момент, который я разделил с ним на сцене и вне ее, был даром», — добавил сын Эдди Ван Халена Вольф, который во время турне 2007 года заменил в группе басиста Майкла Энтони. В 2007 году группа Van Halen получила свое место в Зале славы рок-н-ролла.

Как отмечает Rolling Stone, 2000-е для Эдди Ван Халена стали периодом борьбы с алкогольной зависимостью, «неустойчивого общественного поведения» и ностальгических воссоединений, но он почти перестал создавать новую музыку. В 2000 году у Ван Халена диагностировали рак языка. В 2019 году он сообщил, что уже несколько лет борется с раком горла.

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