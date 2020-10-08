В Мали освобождена похищенная в 2016 году французская заложница

В Мали освобождена похищенная джихадистами в 2016 году француженка Софи Петронен, объявили 8 октября в администрации президента Мали. Вместе с ней освобождены местный политический деятель Сумаила Сиссе и двое итальянских заложников.

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AFP отмечает, что 75-летняя Софи Петронен была последней в мире французской заложницей. Она провела в плену у джихадистов почти четыре года.

«Администрация президента Республики подтверждает освобождение Сумаилы Сиссе и Софи Петронен. Бывшие заложники направляются в Бамако», — объявили в Мали.

La présidence de la République confirme la libération de M. Soumaila Cisse et Mme Sophie Petronin. Les ex otages sont en route pour Bamako. — Presidence Mali (@PresidenceMali) October 8, 2020

Елисейский дворец вечером 8 октября объявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон «с огромным облегчением узнал об освобождении» Софи Петронен и «счастлив знать, что она свободна». Эмманюэль Макрон выражает особую благодарность малийским властям в связи с освобождением и «уверяет их в решительной воле Франции поддерживать Мали в борьбе, которую страна с упорством ведет против терроризма в Сахеле», — говорится в коммюнике.

Пока не сообщается ни об условиях освобождения заложников, ни о состоянии их здоровья. Однако на этих выходных власти Мали освободили несколько десятков джихадистов, находившихся в различных местах лишения свободы. Всех их обвиняют в причастности к террористическим группировкам, связанным с «Аль-Каидой в исламском Магрибе». Источники RFI в службах безопасности и системе юстиции подтверждают, что это было условием освобождения заложников. По данным RFI, вторым условием была уплата выкупа.

Софи Петронен была похищена вооруженными боевиками в Гао на севере Мали 24 декабря 2016 года. В этом городе она с 2001 года возглавляла ассоциацию помощи недоедающим детям. После похищения о судьбе Софи Петронен долгие месяцы не было ничего известно. В июне 2018 года джихадисты обнародовали видеозапись, где Софи Петонен обращается к Эмманюэлю Макрону. Сын похищенной француженки Себастьен Петронен несколько раз ездил в Сахель по договоренности с МИД Франции, чтобы попытаться установить контакт с похитителями.

Вместе с Софи Петронен освобожден малийский оппозиционный политик Сумаила Сиссе, похищенный вооруженными боевиками на севере Мали в марте этого года в ходе предвыборной кампании. В правительстве Мали объявили также об освобождении двух итальянских заложников. Среди них — священник, похищенный в Нигере в 2018 году.

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