Нобелевская премия по литературе присуждена американской поэтессе Луизе Глюк.

В четверг, 8 октября, Нобелевский комитет в Стокгольме объявил лауреата премии по литературе. Премия 2020 года присуждена американской поэтессе Луизе Глюк «за ее безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

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Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке. Свой первый сборник «Первенец» поэтесса выпустила в 1968 году, а изданный в 1992 году «Дикий ирис» был удостоен Пулитцеровской премии. Сейчас Луиза Глюк преподает в Йельском университете английский язык и литературу.

В четверг, 8 октября, Нобелевский комитет в Стокгольме объявил лауреата премии по литературе. Nobel Prize

В 2019 году Нобелевскую премию по литературе вручили австрийскому драматургу и писателю Петеру Хандке, который подвергался критике за поддержку режима Слободана Милошевича. В 2006 году Хандке выступил на похоронах бывшего лидера Сербии, после чего была отменена инсценировка пьесы писателя «Игра в вопросы или путешествие в звонкие земли» в парижском театре Comédie-Française.

Вручение Нобелевской премии по литературе за 2018 год было перенесено на октябрь 2019 года в связи со скандалами, возникшими вокруг Шведской академии. Тогда Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.

9 октября в Стокгольме завершится «нобелевская неделя». В этот день станет известен лауреат Нобелевской премии мира. 12 октября Банк Швеции назовет лауреата премии в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля.

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