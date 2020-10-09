Девять стран ЕС отозвали своих послов из Минска, Литва и Польша сократили дипмиссии в Беларуси

Министерство иностранных дел Литвы частично удовлетворило требование официального Минска и сократило свое дипломатическое представительство в Беларуси на пять человек. Об этом в пятницу, 9 октября, официальный представитель МИД Литвы Раса Якилайтене рассказала в интервью порталу BNS. Позже в пятницу об отзыве 30 дипломатов из Беларуси сообщил МИД Польши. В последние дни 9 стран Евросоюза временно отозвали своих послов из Минска.

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2 октября, после принятия санкций ЕС против 40 руководителей Беларуси, пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил, что Беларусь отзывает своих послов из Польши и Литвы для консультаций и предлагает послам этих стран покинуть Беларусь. Кроме того, «ввиду особой деструктивной роли, которую решило на практике играть руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси», этим странам было предложено сократить состав своих представительств: Польше — с 50 до 18 сотрудников, Литве — с 25 до 14. Тогда Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что требование Минска о сокращении диппредставительств Польши и Литвы в Беларуси «необоснованно и вызывает сожаление».

Якилайтене подчеркнула, что, отзывая пятерых сотрудников посольства, МИД Литвы надеется сохранить возможность для диалога с Минском. При этом она подчеркнула, что в случае дальнейшего давления со стороны белорусских властей, Вильнюс примет ответные меры.

Вечером в пятницу МИД Польши сообщил об отзыве 30 сотрудников своей дипломатической миссии в Беларуси. Ограничение численности польского представительства представитель МИД Польши назвал «недружественным жестом», на который Варшава намерена ответить Минску, сообщает информационное агентство РАР.

Польша и Литва также приняли решение вызвать своих послов в Беларуси для консультаций. Об этом стало известно 8 и 9 октября. Аналогичный шаг предприняли Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Болгария и Румыния.

9 октября министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что «Беларусь должна понять, что дипломатическое давление на страны-участницы ЕС не помогут диалогу и не позволят добиться положительных результатов». Его слова приводит агентство France-Presse. Попытки официального Минска оказать давление на дипмиссии стран Евросоюза назвали «недопустимыми» во внешнеполитических ведомствах Словакии и Болгарии.

Посол Германии в Минске Манфред Хутерер временно покинул Беларусь. Как сообщили агентству dpa в германском МИДе 6 октября, он уехал «для консультаций в Берлин».

В четверг, 8 октября, министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева встретилась на международном форуме в Братиславе с экс-кандидатом в президенты и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Ранее на этой неделе стало известно о том, что Тихановская была объявлена в розыск в России. Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на базу данных МВД РФ. Источник ТАСС в правоохранительных органах РФ пояснил, что, так как Тихановская была объявлена в розыск Беларуси, он также будет осуществляться и в России.

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