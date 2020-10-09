Нобель против «пандемии голода»: премию мира присудили Всемирной продовольственной программе ООН

Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года стала Всемирная продовольственная программа ООН. Об этом в пятницу, 9 октября, объявил Норвежский нобелевский комитет.

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Председатель комитета Берит Райсс-Андерсен, объявляя лауреата, отметила, что премия мира присуждается в этот раз за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».

Голод и война

На известие о присуждении Нобелевской премии мира во Всемирной продовольственной программе ООН отреагировали заявлением о «неразделимости» усилий по прекращению вооруженных конфликтов и искоренению голода. В организации напомнили, что наиболее острая потребность в продовольственной помощи сохраняется прежде всего в странах и зонах, охваченных военными конфликтами.

В Сирии программа оказывает постоянную помощь более чем одному миллиону женщин и детей в возрасте до пяти лет. В Йемене проводит свою «самую масштабную операцию», спасая от недоедания 10 миллионов жителей, активно работает в Нигерии, Мали, Южном Судане, Нигере и ДРК.

Новая пандемия

Новой угрозой продовольственной безопасности в структуре ООН называют «пандемию голода», вызванную нынешним санитарным и экономическим кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса. Из-за мировой рецессии с голодом может столкнуться дополнительно от 80 до 130 миллионов человек, — сообщала Всемирная продовольственная программа ООН в своем июльском докладе. За последние 4 года на 70% выросло в мире число людей, оказавшихся в условиях «острой продовольственной небезопасности».

История и вызовы

Всемирная продовольственная программа была создана в структуре ООН в 1961 году для борьбы с голодом и нищетой. Ее иногда называют «самой крупной гуманитарной организацией мира». Финансируемая за счет добровольных пожертвований, только в прошлом году программа оказала продовольственную помощь 97 миллионам человек в 88 странах мира. В 2019 году структура ООН получила пожертвований на 8 млрд долларов. В работе гуманитарной организации в мире участвует 17 000 человек.

Во Всемирной продовольственной программе ООН подчеркивают недостаточность международных усилий в борьбе с голодом и недоеданием. В прошлом году от хронического недоедания в мире страдало 690 миллионов человек — каждый одиннадцатый житель планеты.

ООН и Нобелевская премия мира

Как отмечает AFP, уже в двенадцатый раз Нобелевская премия мира вручается структуре или деятелю, которые связаны с Организацией объединенных наций.

С 1945 года многие структуры ООН получили Нобелевскую премию мира: Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) — лауреат 2007 года, МАГАТЭ (2005), Миротворческие силы ООН (1988), Верховный комиссариат ООН по делам беженцев (1981), Детский фонд ЮНИСЕФ (1965) и т.д.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира.

Год назад лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед за разрешение пограничного конфликта с Эритреей.

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