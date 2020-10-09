Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим ЧП

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков до 21 октября ввел на территории Бишкека режим чрезвычайного положения. Об этом сообщила в пятницу, 9 октября, пресс-служба президента. Позже, в середине дня, корреспондент AFP сообщил об имевших место в Бишкеке ожесточенных столкновениях сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева и бывшего депутата Садыра Жапарова.

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Режим ЧП начнет действовать с 20:00 часов 9 октября. Указом Жээнбекова в Бишкек вводятся «воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения». Также создана комендатура, наделенная правом устанавливать комендантский час, определять режим перемещения граждан в Бишкеке, вводить при необходимости запрет покидать на установленный срок место проживания, ввести контроль за связью и средствами массовой информации.

В пятницу, 9 октября, в столице Кыргызстана проходят несколько протестных акций. Агентство France-presse, а также «Интерфакс» сообщает о том, что в центре Бишкека произошли столкновения между сторонниками разных политических сил. Политические лидеры, которые должны были выступать на митингах — экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывший глава правительства Омурбек Бабанов и бывший депутат Садыр Жапаров, — покинули место проведения мероприятий.

Ранее 9 октября президент Жээнбеков отправил в отставку правительство и премьер-министра. При этом в его указе говорилось, что члены правительства, за исключением премьер-министра, продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава правительства Кыргызской Республики. 8 октября Жээнбеков заявил о готовности оставить пост президента Кыргызстана после того, как в стране пройдут новые парламентские выборы.

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