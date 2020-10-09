COVID-19: Власти Испании ввели режим чрезвычайной ситуации в Мадриде

Из-за роста количества случаев заражения COVID-19 в пятницу, 9 октября, власти Испании ввели режим чрезвычайной ситуации в Мадриде, несмотря на несогласие регионального правительства.

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Решение о введении чрезвычайного режима было принято на заседании испанского правительства. Глава министерства здравоохранения Испании Сальвадор Илья подчеркнул, что эта мера вводится для безопасности жителей Мадрида.

Перед заседанием премьер-министр Педро Санчес уведомил главу регионального правительства Мадрида Исабель Диас Айюсо, выступающую против жестких ограничений, о необходимости ввести более строгие санитарные правила на местном уровне. В противном случае Санчес предупредил, что решение о введении более жестких ограничений примет центральное правительство страны.

В конце прошлой недели испанское правительство подготовило список санитарных мер, которые необходимо ввести в Мадриде и девяти ближайших к нему областях, чтобы снизить скорость распространения COVID-19. Против ужесточения мер выступил суд Мадрида. Министерство здравоохранения Испании предписывало гражданам, проживающим в указанных зонах, как можно реже выходить из дома без особо серьезной причины.

По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Испании было выявлено 848 324 случая заражения коронавирусом, 32 688 человек скончались от последствий инфицирования.

В других странах

Во Франции в больницах Парижа и всего столичного региона Иль-де-Франс с 8 октября реактивирован режим повышенной готовности в рамках т.н. «белого плана», позволяющего мобилизовать все ресурсы медучреждений для приема пациентов с COVID-19. Незадолго до этого, 5 октября, власти объявили об усилении ограничений в Париже и пригородах из-за ухудшения эпидемиологических показателей. В столице закрыты бары, не проводятся различные салоны и конгрессы. Все вузы должны заполнять лекционные залы и классы на 50%. Визиты в дома престарелых ограничены. С субботы, 10 октября, аналогичные меры, вступят в силу в Лилле, Лионе, Гренобле и Сент-Этьене.

В Германии за прошедшие сутки зафиксировали более 4 тысяч случаев заражения COVID-19. Последний раз такое количество зараженных коронавирусом в Германии выявляли 9 апреля. Глава Института Роберта Коха Лотар Вайлер, слова которого приводит газета Le Monde, не исключил, что ежедневно в стране могут начать выявлять и более 10 тысяч случаев. В Германии за все время наблюдений были зарегистрированы 317 926 случаев заражения, 9 595 человек скончались.

В России в пятницу, 9 октября, оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о выявлении еще 12 126 пациентов с COVID-19 за сутки. За все время пандемии в России зафиксировано 1 272 238 случаев заражения. Болезнь унесла жизни 22 257 человек.

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