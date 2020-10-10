Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Дом в селении Мартуни (Нагорный Карабах), пострадавший от обстрелов 28 сентября 2020.

После того, как в полдень субботы, 10 октября, в Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня, Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

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Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила о том, что со стороны Азербайджана был нанесен ракетный удар.

Անտեսելով հոկտեմբերի 10-ի ժամը 12:00-ից մարդասիրական նպատակներով հայտարարված կրակի դադարեցումը, ադրբեջանական... Publiée par Shushan Stepanyan sur Samedi 10 octobre 2020

Также представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о том, что «противник применил ударный беспилотник по селам Ерицванк, а также Арцваник Сюникской области. Есть одна жертва». Слова Ованнисяна приводит информационное агентство АРКА.

В Азербайджане обвинения в нанесении удара назвали провокацией и в свою очередь обвинили Армению в обстреле Тертерского и Агдамского районов.

Tərtər və Ağdam düşmən tərəfindən atəşə tutulur #TƏCİLİ Tərtər və Ağdam rayonlarının ərazisi düşmən tərəfindən atəşə... Publiée par Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi sur Samedi 10 octobre 2020

«Заявление МО Азербайджана о том, что армянская сторона обстреливает районы Тартар и Агдам, является очередной ложью», — передает агентство «Арменпресс» реакцию оборонного ведомства Армении.

Утром 10 октября министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о результатах проходивших в Москве трехсторонних консультаций, посвященных конфликту в Нагорном Карабахе. По итогам переговоров, длившихся более 10 часов, главы МИД Баку и Еревана согласились заключить перемирие в гуманитарных целях, а затем продолжить переговоры для мирного урегулирования конфликта.

Также 10 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу РБК, в котором заявил, что Армении следует принять тот факт, что территории Нагорного Карабаха принадлежат Азербайджану. Ранее, 8 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью французскому телеканалу TV5 Monde и призвал международное сообщество признать независимый статус Нагорного Карабаха.

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