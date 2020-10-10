В столице Кыргызстана ввели комендантский час

Также соратница экс-президент Кыргызстана Алмазбека Атамбаева сообщила о его задержании. Официальных подтверждений пока нет. Фото 27 июня 2019 г.

В столице Кыргызстана Бишкеке ввели комендантский час и запретили проведение массовых акций. Соответствующий приказ подписал комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев в субботу, 10 октября.

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Комендантский час будет действовать с 21 до 5:00 для всех жителей столицы, за исключением государственных служащих и лиц, оказывающих ту или иную помощь комендатуре Бишкека. В городе запрещается проведение митингов и шествий, а также вводится запрет на продажу алкоголя после 18 часов.

Вышел первый приказ комендатуры г.Бишкек «О мерах по обеспечению чрезвычайного положения на территории города Бишкек» #СтоличнаяКомендатура 🇰🇬 Publiée par Пресс-служба ГУВД г.Бишкек sur Samedi 10 octobre 2020

В пятницу, 9 октября, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ввел на территории Бишкека режим чрезвычайного положения до 21 октября. В указе Жээнбекова также говорилось о том, что в Бишкек вводятся «воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения». Тем же указом президент наделили комендатуру Бишкека правом устанавливать комендантский час, определять режим перемещения граждан, вводить при необходимости запрет покидать на установленный срок место проживания, вести контроль за связью и средствами массовой информации.

10 октября агентство «Интерфакс» сообщило о задержании бывшего президент Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Об этом агентству заявила соратница экс-президента Кундуз Жолдубаева. Отмечается, что официального подтверждения задержания Атамбаева пока нет.

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Кыргызстана в течение 6 лет: с 2011 по 2017 год. Он — первый всенародно избранный глава страны, оставивший свой пост мирным путем по истечении президентского срока (президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева свергли в ходе революционных событий 2005 и 2010 года). 23 июня бишкекский суд признал Атамбаева виновным по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. В ходе акций 6 октября протестующие освободили Атамбаева из СИЗО.

Политический кризис в Кыргызстане начался после парламентских выборов 4 октября. Итоги голосования стали причиной протестов. ЦИК страны признала итоги голосования недействительными, а 8 октября президент Жээнбеков заявил о готовности оставить пост после того, как в стране пройдут новые парламентские выборы.

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