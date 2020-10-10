Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

Армения и Азербайджан договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 12 часов 10 октября. С таким заявлением выступил по итогам многочасовых переговоров, проходивших в Москве, глава МИД России Сергей Лавров.

Реклама Читать далее

На трехсторонние консультации представителей Армении и Азербайджана пригласил в четверг, 8 октября, президент России Владимир Путин. Интересы сторон конфликта в Нагорном Карабахе в Москве представляли глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Переговоры длились более 10 часов. По их итогам глава МИД России зачитал заявление для прессы. После прекращения огня «в гуманитарных целях» стороны конфликта начнут обмен пленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших при посредничестве Международного Комитета Красного Креста.

Министр Лавров также заявил, что Баку и Ереван «приступают к субстантивным переговорам» для скорейшего достижения мирного урегулирования конфликта. Переговоры будут проходить при посредничестве стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ.

Глава МИД РФ подчеркнул, что «конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно», а «стороны подтверждают неизменность формата» переговоров.

Столкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в начале боевых действий на линии соприкосновения. 27 сентября в Нагорном Карабахе ввели военное положение и объявили мобилизацию, чуть позднее в тот же день о всеобщей мобилизации объявили и власти Армении. 28 сентября частичную мобилизацию объявили в Азербайджане.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться