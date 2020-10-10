COVID-19: во Франции предупреждают о росте числа заражений, в Германии ограничили ночную жизнь

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки руководство стран ужесточает ограничительные меры или задумывается о введении новых.

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С субботы, 10 октября, в Берлине и Франкфурте вводятся ограничения времени работы баров, ресторанов и магазинов, за исключением аптек. Они должны будут оставаться закрытыми с 23 часов до 6. Кроме того, местные власти Берлина постановили, что в закрытых пространствах одновременно могут находиться до 10 человек, ранее существовало ограничение до 25 человек. Также, как сообщает агентство France-Presse, с 23 до 6 часов запрещается собираться на улицах группами более пяти человек. Агентство напоминает, что в Германии не было введено обязательное ношение защитных масок на открытых пространствах — они в обязательном порядке требуются лишь в транспорте и в магазинах.

Санитарные власти Чехии в субботу, 10 октября, констатировали, что страна занимает первое место по скорости распространения COVID-19 в Европе: на 100 тысяч жителей в Чехии приходится 398 случаев заражения. В Испании этот показатель составляет 307, а в Нидерландах — 304 случая на 100 тысяч человек. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что не исключает возможности повторного введения карантина, если ухудшение эпидемиологической обстановки продолжится в том же темпе. При этом он отметил, что вряд ли получится после повторного карантина вывести страну из экономического кризиса. Сообщалось о том, что с 12 октября в стране временно прекращают работу закрывают кинотеатры, театры, галереи и музеи, а учебные заведения переходят на дистанционное обучение.

Во Франции главы региональных агентств здравоохранения предупреждают о риске резкого увеличения количества случаев инфицирования COVID-19 в ближайшие две недели. 9 октября санитарное агентство французского Минздрава Santé Publique France сообщило, что в стране было зарегистрировано еще 20 339 положительных тестов на коронавирус за прошедшие сутки. Как отмечает Le Figaro со ссылкой на санитарные власти, если динамика сохранится, в течение 17 дней количество пациентов с коронавирусом в реанимациях удвоится.

С 9 октября на территории Шотландии по решению местных властей на срок чуть более двух недель прекратили работу кафе и пабы. Ожидается, что введение новых ограничительных мер в Великобритании будет обсуждаться в понедельник, 12 октября.

О том, что следующая неделя станет ключевой для принятия решения о введении новых санитарных ограничений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Чуть ранее власти российской столицы обязали работодателей перевести не менее 30% на удаленный формат работы. Также были заблокированы проездные-социальные карты пенсионеров и школьников. В субботу, 10 октября, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что за минувшие сутки в России были зарегистрированы еще 12 846 случаев заражения. Больше всего новых случаев было выявлено в Москве — 4 105. Также в оперштабе сообщили, что в стране в течение 24 часов еще 6 781 пациент с COVID-19 был выписан, а 197 человек скончались от последствий заражения. С начала пандемии в России были зарегистрировано 1 285 084 случая. Жертвами COVID-19 за все время наблюдений стали 22 454 человека.

В пятницу, 9 октября, из-за роста количества случаев заражения COVID-19 власти Испании ввели режим чрезвычайной ситуации в Мадриде.

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