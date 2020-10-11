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Британец Хэмилтон догнал легендарного Шумахера по числу побед в «Формуле 1»

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Льюис Хэмилтон после победы на Гран-при Айфеля. 11.10.2010
Льюис Хэмилтон после победы на Гран-при Айфеля. 11.10.2010 Pool via REUTERS - MATTHIAS SCHRADER
RFI
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35-летний британский гонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, в воскресенье, 11 октября, одержал победу на трассе в Германии и повторил рекорд легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера.

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Хэмилтон победил в Гран-при Айфеля на трассе Нюрбургринг, и для него эта победа стала 91-й на этапах «Формулы». Столько же побед в знаменитой гонке одержал ранее семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.

У Хэмилтона пока шесть чемпионских титулов, но в нынешнем сезоне он лидирует в личном зачете с большим отрывом от конкурентов.

Сегодня Мик Шумахер, сын знаменитого немецкого пилота (который вот уже много лет проходит лечение после тяжелейшей травмы), в честь этой 91-й победы Хэмилтона вручил тому один из шлемов своего отца.

Следующий этап «Формулы-1» состоится с 23 по 25 октября в Португалии. До конца сезона осталось шесть этапов.

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