Рафаэль Надаль выиграл «Ролан Гаррос». В 13-й раз

Испанец Рафаэль Надаль в воскресенье, 11 октября, выиграл в финале теннисного турнира «Ролан Гаррос» в одиночном мужском разряде у серба Новака Джоковича.

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Рафаэлю Надалю (2-я ракетка мира) победа над Новаком Джоковичем (1-я ракетка) досталась относительно легко. Джоковичу удалось навязать своему сопернику сопротивление только к третьему сету. Но этого оказалось недостаточно. Матч длился 2 часа 40 минут и завершился победой Надаля. Счет: 6:0, 6:2, 7:5.

Это, к слову, был уже третий раз, когда Джокович сходился в финале парижского турнира с Надалем (до этого — в 2012-м и 2014-м), и ни разу сербу не удалось у испанца выиграть.

Новак Джокович снова не смог одолеть Рафаэля Надаля на парижском грунте. REUTERS - CHARLES PLATIAU

Для 34-летнего Надаля, который является признанным мастером игры на грунте, это уже тринадцатая победа на Открытом чемпионате Франции по теннису, и четвертая подряд. До этого он выигрывал «Ролан Гаррос» в 2005-м, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 и 2019-м.

Так много в Париже не выигрывал никто и никогда. Более-менее близко к этому результату находится только достижение француза Макса Декюжи, завоевывавшего кубок «Ролан Гаррос» восемь раз, но это было сто лет назад, в начале XX века.

Напомним, накануне победу в одиночном женском разряде турнира «Ролан Гаррос» впервые в своей карьере одержала 19-летняя польская теннисистка Ига Швентек.

Напомним, в этом году турнир, обычно проходящий в мае-июне был перенесен на сентябрь-октябрь из-за эпидемии коронавируса. Матчи проходили при почти пустых трибунах.

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