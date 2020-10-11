COVID-19: новые рекорды заражений во Франции и в мире

10 октября во Франции было зарегистрировано рекордное количество заражений коронавирусом. По данным ВОЗ, за последние сутки в мире также было зарегистрировано рекордное число заразившихся COVID-19.

10 октября во Франции было зарегистрировано рекордное количество заражений коронавирусом. По данным ВОЗ, за последние сутки в мире также было зарегистрировано рекордное число заразившихся COVID-19.

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Вечером в субботу, 10 октября во Франции было зарегистрировано рекордное количество заражений коронавирусом: за сутки в стране было получено 26 896 положительных тестов. Таким образом, с начала эпидемии в стране выявлено 718 873 случаев заболевания. За сутки от коронавируса скончалось 54 человека. Общее число жертв эпидемии составляет 32 684 человека.

Продолжает расти коэффициент положительных тестов на COVID-19, к воскресенью он поднялся до 11% от общего количества сделанных в стране тестов. Число попавших в реанимацию с диагнозом COVID-19 достигло 1456 человек, к настоящему моменту во Франции насчитывается около 5 тысяч мест реанимации.

Коронавирус в России

В России в воскресенье, 11 октября, было зарегистрировано 13 634 новых случаев заражения коронавирусом – это также рекордный показатель заражений за сутки в стране. Всего в России было выявлено 1 298 718 зараженных с начала пандемии. Максимальное число зараженных – 4501 – выявили в Москве.

За прошедшие сутки в России скончались 149 человек. С учетом новых случаев общее число летальных исходов в стране выросло до 22 597. Больше всего смертей зарегистрировано в Москве (5560), Санкт-Петербурге (3220) и Подмосковье (1406).

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 24 часа в мире было зарегистрировано 383,3 тысяч новых заразившихся коронавирусом. Это рекордный суточный прирост заболевших COVID-19.

По тем же данным ВОЗ, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет 36,7 млн человек, из них более 1,06 млн скончались. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 37 млн человек, из них 1,07 млн скончались.

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,7 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7 млн), на третьем — Бразилия (более 5 млн).

В Бразилии, по данным министерства здравоохранения, число умерших от коронавируса в субботу достигло как минимум 150 198 человек. Таким образом, по количеству смертей страна стала второй после США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе военного парада 10 октября заявил, что в стране с начала пандемии COVID-19 не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

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