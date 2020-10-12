ООН: из-за потепления климата на планете увеличилось число природных катастроф

По данным ООН, за два десятилетия текущего века на планете произошло в два раза больше природных катастроф, чем за последние двадцать лет прошлого века. Главной причиной этого эксперты организации назвали глобальное потепление.

По данным ООН, за два десятилетия текущего века на планете произошло в два раза больше природных катастроф, чем за последние двадцать лет прошлого века. Главной причиной этого эксперты организации назвали глобальное потепление.

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Как говорится в опубликованном 12 октября докладе Бюро ООН по сокращению риска бедствий (UNISDR), с 2000 по 2019 год было зарегистрировано 7 348 природных крупных катастроф (ураганов, наводнений, оползней, засух и т.д.). За период с 1980 по 1999 годы таких стихийных бедствий было почти в два раза меньше. По данным ООН, за последние 20 лет в результате природных катастроф погибло более 1,2 млн человек. Нанесенный экономический ущерб составил около 3 000 миллиардов долларов. Однако это не полные данные, так как многие страны Африки и Азии не предоставляют ООН точных цифр.

Самыми частыми природными бедствиями за последние два десятилетия называются наводнения и ураганы, но в будущем самым частым явлением станут засухи, говорится в докладе ООН.

Выступая на пресс-конференции по поводу публикации доклада, генеральный секретарь Бюро ООН по сокращению риска бедствий (UNISDR) Мами Мизутори сравнил глобальное потепление с пандемией коронавируса. «COVID-19 привлек внимание правительств и общественности к рискам, которые нас окружают. Но если коронавирус так ужасен, то климатические изменения могут быть еще хуже», – сказал он.

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