ООН: из-за потепления климата на планете увеличилось число природных катастроф
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По данным ООН, за два десятилетия текущего века на планете произошло в два раза больше природных катастроф, чем за последние двадцать лет прошлого века. Главной причиной этого эксперты организации назвали глобальное потепление.
Как говорится в опубликованном 12 октября докладе Бюро ООН по сокращению риска бедствий (UNISDR), с 2000 по 2019 год было зарегистрировано 7 348 природных крупных катастроф (ураганов, наводнений, оползней, засух и т.д.). За период с 1980 по 1999 годы таких стихийных бедствий было почти в два раза меньше. По данным ООН, за последние 20 лет в результате природных катастроф погибло более 1,2 млн человек. Нанесенный экономический ущерб составил около 3 000 миллиардов долларов. Однако это не полные данные, так как многие страны Африки и Азии не предоставляют ООН точных цифр.
Самыми частыми природными бедствиями за последние два десятилетия называются наводнения и ураганы, но в будущем самым частым явлением станут засухи, говорится в докладе ООН.
Выступая на пресс-конференции по поводу публикации доклада, генеральный секретарь Бюро ООН по сокращению риска бедствий (UNISDR) Мами Мизутори сравнил глобальное потепление с пандемией коронавируса. «COVID-19 привлек внимание правительств и общественности к рискам, которые нас окружают. Но если коронавирус так ужасен, то климатические изменения могут быть еще хуже», – сказал он.
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