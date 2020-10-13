Covid-19: противобактериальный препарат показал обнадеживающие результаты.

Противомикробный препарат, используемый против язвы желудка и бактериальных инфекций, показал себя «многообещающим» в борьбе с коронавирусом после испытаний на животных. Об этом 12 октября сообщили ученые из Гонконга.

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Ученые Гонконга провели исследования, чтобы оценить, могут ли металлсодержащие соединения, обычно используемые против бактерий, иметь противовирусные свойства, помогающие бороться с коронавирусом SARS-CoV-2.

В ходе испытаний на золотых хомяках исследователи обнаружили, что один из препаратов этого семейства – цитрат висмута ранитидина (RBC) – является «мощным средством против SARS-CoV-2». «RBC может снизить вирусную нагрузку в легких инфицированного хомяка, – рассказал агентству France-Presse исследователь из Университета Гонконга Ранминг Ван, – Наше открытие показывает, что RBC является возможным противовирусным средством против Covid-19».

Ученые из Гонконга также отметили, что эритроциты, которые легко доступны и используются против язвы желудка, имеют безопасный и всеобъемлющий фармакологический профиль. «Препарат использовался десятилетиями и поэтому вполне безопасен», – сказал Ранминг Ван.

Однако тот факт, что тесты на животных прошли успешно, не доказывает, что это лекарство также может оказывать положительное действие на людей в лечении от Covid-19. Клинические испытания этого препарата на людях еще не проводились.

В настоящее время в разных лабораториях мира испытываются десятки различных методов лечения Covid-19. Но к настоящему времени только один препарат показал свою эффективность – кортикостероид дексаметазон. Он позволяет снижать риск смертности у самых тяжелобольных.

Противовирусный препарат ремдесивир немного сокращает время выздоровления госпитализированных пациентов с Covid-19, но не показал никакой пользы с точки зрения снижения смертности. Эти два лечения были прописаны президенту США Дональду Трампу, который был заражен Covid-19.

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