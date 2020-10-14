Корабль «Союз МС-17» достиг МКС в рекордно короткий срок

Обычно полет до МКС занимает около шести часов, однако при запуске «Союза МС-17» использовалась особая - двухвитковая - технология, позволившая сократить это время почти вдвое.

Корабль «Союз МС-17» достиг Международной космической станции за рекордные 3 часа 3 минуты. Об этом стало известно в среду, 14 октября.

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Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-17» стартовал с космодрома Байконур в 8:45 и чуть более, чем через три часа пристыковался к МКС. Обычно полет до станции занимает около шести часов, однако при запуске «Союза МС-17» использовалась сверхбыстрая — двухвитковая — схема, позволившая сократить это время почти вдвое. Ранее эта технология не применялась к пилотируемым кораблям.

Предыдущий рекорд скорости достижения МКС, расположенной на орбите в 400 км над Землей, был установлен в 2019 году грузовым кораблем «Прогресс МС-15», который долетел за 3 часа 18 минут с использованием двухвитковой технологии.

3 часа и 3 минуты — абсолютный рекорд по стыковке транспортных кораблей с Международной космической станцией!



Поздравляю экипаж корабля #СоюзМС17 с успешной стыковкой! Впереди — открытие переходных люков. Ждем! pic.twitter.com/0kQh2bFP1K — Ivan Vagner (@ivan_mks63) October 14, 2020

На борту «Союза МС-17» — новый экипаж МКС: космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Они сменят коллег Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Криса Кэссиди, которые завершат свою миссию 22 октября. Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс рассказывали на предполетной пресс-конференции, что в контексте пандемии COVID-19 они находились на строжайшем карантине почти с марта. Они пробудут на МКС 177 дней, совершат два выхода в открытый космос и проведут ряд экспериментов.

Агентство France-Presse сообщает, что следующий полет на МКС состоится в ноябре: корабль SpaceX доставит на станцию трех американских и одного японского астронавта.

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