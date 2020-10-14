Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил ввести миротворцев в Нагорный Карабах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 14 октября, предложил ввести в Нагорный Карабах миротворцев для контроля соблюдения режима прекращения огня. Работать миротворцы должны в первую очередь на линии соприкосновения. Об этом глава МИД заявил в интервью журналистам российских радиостанций.

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14 октября в интервью Сергей Лавров указал на необходимость «немедленно согласовывать механизм прекращения огня» в Нагорном Карабахе. Обеспечивать контроль режима перемирия могли бы российские военные наблюдатели, считает министр. «Сейчас даже не миротворцы, а военные наблюдатели, их было бы достаточно. Мы считаем, что это было бы совершенно правильно, если бы были наши военные наблюдатели, но окончательное слово за сторонами» конфликта, — заявил Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.

Министр обороны России Сергей Шойгу 14 октября провел телефонные переговоры с главами военных ведомств Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым, призвав стороны конфликта в полном объеме соблюдать договоренности о перемирии.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются 18 дней. По данным агентства France Presse, жертвами конфликта стали уже не менее 600 человек, однако точное количество погибших определить трудно.

14 октября азербайджанские силы заявили об уничтожении нескольких ракетных комплексов на территории Армении, граничащей с карабахским Карвачаром. В Ереване заявили, что удар был нанесен «на предположении, что эта техника готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана». Соответствующий пресс-релиз выпустило оборонное ведомство страны. В нем также говорится, что после нанесенного Азербайджаном удара «ВС Республики Армения оставляют за собой право в рамках данной логики наносить удары по любым военным объектам или военным передвижения на территории Азербайджана».

Заведующий отделом администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в свою очередь обвинил Армению в расширении зоны конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил 14 октября с обращением к нации, в котором назвал происходящее в Нагорном Карабахе «развязанной Турцией и Азербайджаном террористической войной» и заявил, что с начала боевых действий армянские ВС были вынуждены отступить на северном и южном направлениях. Пашинян также выразил благодарность странам-сопредседательницам Минской группы ОБСЕ и лично президентам Эмманюэлю Макрону и Владимиру Путину за усилия, которые они прикладывают для установления режима прекращения огня и решения конфликта дипломатическим путем.

10 октября в Москве состоялись трехсторонние консультации, в которых приняли участие министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов. Стороны договорились о прекращении огня «в гуманитарных целях» и продолжении переговоров для урегулирования конфликта. Однако сразу после вступления в силу режима прекращения огня боевые действия продолжились. 14 октября министр иностранных дел Лавров провел телефонные переговоры с Джейхуном Байрамовым и подчеркнул необходимость контроля соблюдения режима прекращения огня. На сайте МИД РФ уточняется, что переговоры прошли по инициативе Баку.

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