Facebook будет блокировать рекламу с призывами к отказу от вакцинации

Социальная сеть Facebook будет блокировать рекламу, призывающую отказываться от прививок. Об этом в компании сообщили во вторник, 13 октября.

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В заявлении на официальном сайте компании говорится, что цель социальной сети — помочь пользователям получить проверенную информацию о безопасной и эффективной вакцинации и предотвратить поток дезинформации о прививках. При этом отмечается, что публикации, в которых критикуются законы в отношении вакцинации, действующие в различных государствах, блокироваться не будут.

До этого в соцсети действовало правило, согласно которому блокировался контент, содержащий дезинформацию о вакцинации, однако агитация в пользу отказа от прививок не подлежала блокировке. В заявлении на сайте Facebook говорится, что пандемия COVID-19 показала, насколько важными являются превентивные меры по поддержанию иммунитета.

В Международной организации здравоохранение и ЮНИСЕФ решение Facebook поприветствовали. Такое мнение выразили глава SMM-отдела ВОЗ Александра Кузманович и старший советник ЮНИСЕФ Дайан Саммерс.

«Вакцинация всегда была глобальным приоритетом для ЮНИСЕФ, и она будет становиться лишь важнее по мере того, как мир продолжает бороться с COVID-19. Создание спроса на вакцинацию в обществе во всем мире является ключом для спасения жизней. Наше сотрудничество с Facebook — часть тех усилий, которые мы прилагаем, чтобы противостоять дезинформации и делиться актуальной и подкрепляющей информацией о вакцинации», — приводит слова Саммерс The Guardian.

Ранее, 12 октября, глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что любые высказывания, в которых отрицается существование Холокоста или искажаются сведения о нем, будут блокироваться в соцсети. Кроме того, по словам Цукерберга, появится еще одно нововведение: отныне, если пользователи начнут искать в фейсбуке информацию о Холокосте, их будут направлять к авторитетным источникам по этому вопросу.

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