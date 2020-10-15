Главы МИД Франции и Германии осудили действия Турции в Средиземном море

Париж и Берлин в четверг, 15 октября, осудили действия Анкары в восточной части Средиземного моря и назвали их «недопустимой» провокацией. 13 октября Турция вновь отправила в восточное Средиземноморье судно для поиска месторождений газа.

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С критическими заявлениями в адрес Турции выступили министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас. Они подчеркнули, что если Анкара не вернется к переговорному процессу, Евросоюз может отьветить санкциями.

13 октября стало известно, что Турция вновь отправила в восточную часть Средиземного моря судно Oruç Reis для проведения сейсмических исследований и поиска газовых месторождений. Этот шаг решительно осудили в Греции, где призвали ЕС ввести санкции против Турции. При этом 22 сентября в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили о готовности приступить к переговорам с Грецией.

«Приходится констатировать, что со стороны Турции постоянно происходят недопустимые провокации. Нам бы хотелось, чтобы Турция прояснила свои позиции», — заявил 15 октября Жан-Ив Ле Дриан. Хайко Маас в свою очередь отметил, что у Анкары есть неделя для того, чтобы изменить стратегию поведения и вернуться за стол переговоров.

Агентство Reuters передает, что Ле Дриан также осудил роль Турции в конфликте в Нагорном Карабахе.

Заявление Ле Дриана и Мааса было сделано по итогам встречи в Париже глав МИД Германии, Франции и Польши. На сайте французского внешнеполитического ведомства сообщается, что министры обсудили вопрос внутриевропейской координации в контексте пандемии COVID-19, кризис в Беларуси, ситуацию в Ливии и в восточном Средиземноморье.

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