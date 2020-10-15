В четверг, 15 октября, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. В своем обращении к народу он призвал снизить напряженность в стране.

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«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — заявил Жээнбеков.

Переговоры об отставке главы государства начались накануне, в среду, 14 октября. Возле государственной резиденции президента Кыргызстана проходил митинг сторонников нового премьер-министра страны Садыра Жапарова. Агентство «Фергана» сообщало, что недалеко от резиденции были замечены военные.

«Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям», — заявил в своем обращении к гражданам Сооронбай Жээнбеков.

Бывший депутат парламента, приговоренный в 2018 году к 10 годам тюрьмы, Садыр Жапаров был освобожден из тюрьмы своими сторонниками 5 октября в ходе массовых протестов против официальных итогов парламентских выборов. 14 октября он стал новым главой правительства и незамедлительно приступил к переговорам об отставке Жээнбекова.

Ранее Жээнбеков неоднократно говорил о готовности оставить должность, но лишь после проведения новых парламентских выборов. Пресс-служба главы государства сообщила в среду, 14 октября, о том, что Жээнбеков встретился с Жапаровым и вновь заявил о готовности покинуть пост после новых выборов, сроки проведения которых еще не определены. В пресс-службе отмечали, что, по словам Жээнбекова, он «сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству».

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