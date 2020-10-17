Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле территорий

В субботу, 17 октября, в министерстве обороны Азербайджана заявили о том, что со стороны Армении велся обстрел нескольких районов на азербайджанской территории, а также о ракетном ударе по городам Гянджа и Мингечевир. В Ереване эту информацию опровергли и в свою очередь заявили о нанесении удара азербайджанскими беспилотниками по объектам на юге Армении.

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По версии Баку, Армения в субботу утром вела обстрел Тертерского, Агдамского, Бардинского и Агджабединского районов и нанесла ракетный удар по Гяндже и Мингечевиру. Ракеты, выпущенные по Мингечевиру, удалось перехватить. По сообщению главы отдела по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в результате удара по Гяндже 12 человек погибли и около 40 пострадали. Также в Баку заявили о том, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе был сбит штурмовик Су-25 армянских ВС.

Пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян опровергла заявления азербайджанской стороны. На своей странице в фейсбуке она написала, что «в направлении Азербайджана с территории Республики Армения или со стороны Вооруженных сил РА не велось какого-либо вида огня», а заявления о сбитом Су-25 являются дезинформацией.

Чуть ранее, в ночь с 16 на 17 октября министерство иностранных дел Армении МИД сообщило о том, что азербайджанские беспилотники нанесли удар по военным объектам на юге Армении. Два беспилотника были сбиты армянскими военными.

Министерство чрезвычайных ситуаций непризнанной Нагорно-Карабахской республики 17 октября заявило о том, что ночью трое мирных жителей района Шош пострадали во время обстрела городов Степанакерт и Шуши азербайджанскими силами. Эту информацию также подтвердили в МИД Армении. В МЧС НКР сообщают, что при обстреле использовались кассетные снаряды.

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