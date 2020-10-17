COVID-19: во Франции начал действовать комендантский час, в Бельгии на месяц закроют рестораны

В то время, как в Париже заведения общественного питания должны закрываться в 21 час, в Берлине рестораторам удалось оспорить введение ограничений часов работы.

Во Франции начал действовать комендантский час, в Бельгии ограничивают работу ресторанов и баров, а в Берлине рестораторы оспорили введение ограничений часов работы заведений общественного питания.

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Во Франции в ночь на субботу, 17 октября, для сдерживания эпидемии коронавирусной инфекции начал действовать комендантский час. Мера касается 19,2 миллионов жителей 9 крупных регионов, включая столичный Иль-де-Франс. В МВД страны заявили, что около 12 тысяч полицейских и жандармов будут следить за тем, чтобы граждане не находились на улицах с 21 до 6 часов без острой необходимости. Несоблюдение комендантского часа или нахождение на улице без особого формуляра, подтверждающего необходимость передвижения именно в это время, будет караться штрафом в 135 евро и 3 750 евро в случае рецидива.

Кроме того, как констатируют журналисты издания Le Figaro, вырос спрос на вакцину от сезонного гриппа. Кампания вакцинации началась в стране 13 октября, и сотрудники аптек и медицинских учреждений констатируют рост числа желающих сделать прививку, в том числе и среди пожилых людей и людей из наиболее уязвимых категорий населения.

Власти Бельгии приняли решение ввести новые санитарные ограничения с понедельника, 19 октября, однако призвали граждан не дожидаться официального вступления в силу и начинать соблюдать эти меры уже сейчас. Правительство постановило на месяц закрыть бары и рестораны, за исключением изготовления еду для доставки на дом, и ввело комендантский час с полуночи до 5 утра. Продажа алкоголя после 20 часов будет запрещена, а магазины, в обычное время работающие круглосуточно, должны будут закрываться в 22 часа. Продажа еды с доставкой тоже должна завершаться в это же время. Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук заявил, что гражданам на месяц следует ограничить тесные контакты за пределами близкого семейного круга одним человеком. Ранее разрешалось находиться в тесном контакте с четырьмя знакомыми в месяц, не считая членов семьи. Дома бельгийцы смогут принимать не более четырех гостей одновременно и при соблюдении санитарных мер безопасности. Сейчас в стране на 100 тысяч населения фиксируют 90 смертей от последствий заражения COVID-19.

В столице Германии Берлине, как передает DW, административный суд отменил комендантский час для баров и ресторанов. Неделю назад региональные власти ввели для них ограничение часов работы с 23 до 6 часов. При этом сохранится запрет на продажу алкоголя после 23 часов. Ограничение оспорили 11 берлинских рестораторов, заявивших, что пусть лучше люди собираются вечерами в местах, где соблюдается санитарная безопасность, чем ищут сомнительные, с точки зрения эпидемиологической безопасности, альтернативы места встречи. Суд Берлина счет, что, в самом деле, нет доказательств того, что рестораны, в которых четко соблюдаются санитарные правила, являются местами активного распространения COVID-19. DW отмечает, что региональное правительство в свою очередь также решило оспорить решение суда.

В Украине на утро 17 октября выявили рекордное число новых случаев заражения COVID-19 — 6 410 случаев. 109 пациентов скончались за истекшие сутки. За все время наблюдений в стране коронварусной инфекцией заразились 293 641 человек, 5 517 скончались. Данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России в субботу, 17 октября, заявили о выявлении еще 14 922 случаев заражения. Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (4648), Санкт-Петербурге (659) и Московской области (458). Таким образом, с начала пандемии в стране COVID-19 заразились 1 384 235 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 24 002 пациента, 279 из них скончались от последствий заражения за последние сутки.

Во всем мире, по подсчетам специалистов университета Джонса Хопкинса, выявлено 39 421 733 случая заражения. Жертвами COVID-19 с начала пандемии стали 1 105 751 человек.

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