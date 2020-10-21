Карабах: Никол Пашинян заявил об отсутствии дипломатического решения конфликта на данном этапе

Главы МИД Армении и Азербайджана 21 октября провели раздельные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о ситуации в Нагорном Карабахе. В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что пока нет приемлемого для Еревана дипломатического решения конфликта, так как азербайджанская сторона отказывается от любого варианта, кроме капитуляции Нагорного Карабаха.

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Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов посетили в среду, 21 октября, Москву, где провели раздельные встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

На сайте министерства иностранных дел России опубликовано заявление, в котором говорится, что стороны обсуждали вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Встречи Лаврова с министрами Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым прошли в продолжение телефонных переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Портал Politico сообщал 19 октября о том, что в пятницу, 23 октября, главы МИД Армении и Азербайджана также посетят Вашингтон для раздельных переговоров с госсекретарем Майком Помпео.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду, 21 октября, провел прямой эфир в фейсбуке, в ходе которого заявил, что на данный момент нет допустимого для армянской стороны дипломатического решения конфликта. По словам премьер-министра Армении, позиция Азербайджана заключается в том, чтобы отказываться от любого варианта завершения конфликта, кроме капитуляции Нагорного Карабаха, что делает невозможным компромисс. В связи с этим Пашинян призвал граждан Армении бороться до конца, что «в контексте позиции Азербайджана <…> означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины». По словам премьер-министра Армении, если этот процесс будет организован эффективно, удастся добиться «приемлемого дипломатического решения». После прямого эфира Никол Пашинян опубликовал пост, в котором перечислил, какие шаги могут предпринять граждане: сформировать добровольческую группу, обратиться в военный комиссариат и пройти необходимую подготовку для службы в зоне конфликта.

В Баку прокомментировали заявления премьер-министра Армении. Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что слова Пашиняна подчеркивают отсутствие заинтересованности со стороны Еревана в поиске способов восстановления мира в регионе. «Этим заявлением руководство Армении само признает, что целью Армении является удержание под оккупацией территорий Азербайджана. Это еще раз подтверждает, что заявления официального Еревана об урегулировании конфликта путем переговоров — не что иное, как лицемерие», — приводит слова Гаджиева портал «Вестник Кавказа».

Также в среду, 21 октября, Никол Пашинян дал интервью иранскому информационному агентству IRNA. Он напомнил, что Минская группа ОБСЕ является «единственной международно признанной структурой для урегулирования карабахского конфликта», но и Иран может сыграть роль для возвращения мира и стабильности в регион. Он также объявил Турцию в ведении «имперской политики» на Южном Кавказе.

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